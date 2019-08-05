Что публикует в Instagram модель-трансгендер Валентина Сампайо – модель Victoria's Secret

Бразильская модель и актриса Валентина Сампайо, которая в прошлом была мужчиной, стала первой моделью в рекламе бренда Victoria's Secret. Для элитного бельевого бренда это довольно радикальный шаг, но его радостно восприняли коллеги и ЛГБТ-сообщества.

В последние годы дела у бренда Victoria's Secret идут плохо – количество зрителей их ежегодного шоу стремительно снижается, а с приходом в модельную индустрию новых вызовов и взглядов на женскую красоту и инклюзивность, женщины требуют видеть на подиумах не только идеальных девушек с "правильными параметрами", но и моделей plus-size, и представителей нетрадиционных сообществ.

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Следовательно, такие изменения отразились и на самой политике бренда. В Victoria's Secret в начале 2019 года решили пригласить в качестве "ангела" бренда пышнотелую венгерскую модель Барбару Палвин, а перед грандиозным шоу в Нью-Йорке в ноябре 2018 года – модель с болезнью витилиго Винни Харлоу. Однако, это не спасло репутацию марки, и в сети уже поговаривают, что традиционного показа белья с крыльями в 2019-м мы не увидим.

5 августа стало известно, что ряды моделей, которые будут участвовать в кампейнах белья, пополнила 22-летняя бразильянка Валентина Сампайо. Хоть она еще и не имеет звания "ангела", но с таким развитием событий можно ожидать, что ее скоро "освятят" в клан лучших представительниц Victoria's Secret.

Что известно о Валентине Сампайо? Девушка в свои 22 года смогла завоевать мировую славу. Кроме моделинга она еще занимается актерским делом. В 2016 году она снялась для глянцев Elle Brasil и L’Officiel Brasil, а уже в 2017 она стала первой трансгендерною женщиной, которая была представлена на обложке журнала Vogue Paris. Также ее приглашали для фотосессии на обложку бразильского Vogue и для съемки в немецком Vogue.

Журналисты LifeStyle 24 решили показать, что интересного и пикантного публикует в своем Instagram новая модель Victoria's Secret, на которую подписаны почти 200 тысяч сторонников.