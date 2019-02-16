"Что с вокалом": в сети остро раскритиковали выступление KAZKA на Нацотборе Евровидения-2019

Украинская группа KAZKA поразил в прошлом году бешеным успехом после выхода песни "Плакала", впоследствии артисты заявили о том, что поборются за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в Израиле.

Множество поклонников группы ожидали выступление KAZKA с песней Apart, однако после выступления в прямом эфире пользователи сети разразились критикой в комментариях.

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Так, подписчики страницы Евровидение в Instagram отметили, что разочарованы песней и считают ее "слабенькой".

"Ужасно поет и песня ни о чем", "Что с вокалом?", "Ужас, что с ее голосом?", "Ожидала большего от такой перспективной группы", "Все прекрасно, кроме ее вокала", "Ну и где люди, которые писали, что она круто поет", – пишут интернет-пользователи.

Зато жюри Национального отбора Евровидения-2019 в Украине похвалили выступление группы.



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Смотрите выступление группы KAZKA на Нацотборе Евровидения-2019: