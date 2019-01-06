Что символизируют 12 блюд на Святвечер

Святвечер 6 мая в канун Рождества собирает за столом всю большую семью. В этот вечер на стол ставят 12 постных блюд. Согласно древней украинской народной традиции, Святвечер собирает за столом всю большую семью.

Все 12 блюд на Святвечер должны быть постными, поскольку это последний день Рождественского поста. Читайте в материале о 12 традиционных блюд на предрождественском столе, и о том, что они символизируют.

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Кутья



Блюда на Рождество: кутья

Главное блюдо, с которого начинают трапезу, является актом жертвы Богу. Мак – символ мученичества, невинно пролитой крови. Мед – символ чистоты, Божьего слова. А еще кутья символизирует единение с Богом и миром умерших. Поэтому ее оставляют на ночь для душ тех, кого уже нет с нами.

Горох



Блюда на Святвечер: горох

Символ Божьей весны, которая всегда возрождается в человеке после падения, символ единства рода.

Капусняк



Блюда на Сочельник: купусняк

Капуста выступает как символ простоты и одновременно прочности, единства вокруг одной твердой основы – Христа-Бога.

Борщ



Блюда на Святвечер: борщ

Символ торжества добра. Так как хозяйка готовит постный борщ из разных простых растений, которые дарит ей земля, так же христианин отшлифовывают свою волю из простых ежедневных малых здоровых практик.

Кроме того, красный борщ еще символизирует кровь вифлеемских детей, убитых по приказу Ирода.

Голубцы



Блюда на Сочельник: голубцы

Символ этого блюда содержится уже в названии. Голубь символизирует любовь Божью, Святой Дух, красоту и силу.

Рыба



Блюда на Святвечер: рыба

Рыба является общепринятым символом Христа. Греческая аббревиатура ІХТІОС – имя Иисуса читается как "рыба". Именно братья-рыбаки стали первыми апостолами, которым Иисус сказал, что они будут "ловцами людей".

Три переплетенных рыбы или три рыбы с одной головой символизируют Троицу.

Вареники



Блюда на Сочельник: вареники

Символ достатка.

Грибы



Блюда на Святвечер: грибы

Две природы Иисуса Христа: божественная (шапка) и земная (ножка).

Чеснок



Блюда на Сочельник: чеснок

Символ очищения от грехов, а также здоровья. Чеснок кладут на четыре угла стола, а затем едят, чтобы не болели зубы.

Пирожки (коржи)



Блюда на Святвечер: пирожки

Символ здоровья и счастья, которые человек сможет получить в постоянном общении с новорожденным Иисусом.

Пампушки



Блюда на Сочельник: пампушки

Символ праздника, радости, которые Богом подарены людям. Миллионы святых на небе, которые поверили в Иисуса, получили вечную жизнь. И каждый человек на земле призван к этой сладкой, вечной жизни. Проводится параллель между святыми и пончиками.

Узвар и вода



Блюда на Святвечер: узвар и вода

Означает жизнь, которую Бог дает каждому человеку. Освященная вода является символом очищения тела и души.