Что случилось с соседкой Софи Дюмонд: авторы "Джокера" открыли секрет загадочного фрагмента

Миллионы киноманов уже успели просмотреть киноленту "Джокер" (Joker), которую номинировали на премию Оскар-2020. Многие из зрителей были в восторге от сюжета фильма и талантливой игры актеров. Однако сеть засыпали вопросами о судьбе соседки Джокера Софи, которую он считал своей любимой,

Ответ на этот вопрос решил дать режиссер киноленты Тодд Филлипс, передает IndieWire. По его словам, персонаж Софи Дюмонд стал едва ли не самым загадочным в "Джокере". Сначала главный герой влюбляется в соседку и начинает с ней встречаться. Однако впоследствии выясняется, что это была его фантазия, а Софи на самом деле виделась с Артуром Флексом (настоящее имя главного героя) всего один раз.

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После серии убийств Джокер понял, что желаемые отношения – это его выдумка, а фрагмент последнего разговора с Софи посеял сомнения: осталась ли жива девушка. Немало поклонников утверждали в сети, что главный герой не мог ее убить, другие же были уверены – она ​​точно стала жертвой Артура, поскольку разочаровала его. Завершить дискуссии киноманов взялся режиссер Тодд Филлипс.

"Как режиссер и сценарист заявляю: он не убивал ее. Нам нравится идея, что это почти как лакмусовая бумажка для зрителей, чтобы определить, насколько он сумасшедший. Большинство людей, с которыми я говорил, считают, что Артур не убивал ее, потому что они поняли – Джокер убивает только тех, кто навредил ему. Софи ничего ему не сделала. Большинство людей понимают, что даже как злодей, Артур живет по определенному моральному кодексу", – пояснил Тодд Фелликс.

Кроме этого, режиссер признался, что намеренно оставил историю Софи Дюмонд до конца не раскрытой. Это подогревало интерес людей к киноленте и заставляло их больше понимать поведение Джокера.

Смотрите трейлер к фильму "Джокер": видео

Что известно о фильме "Джокер"?Кинолента стала едва ли не самой ожидаемой новинкой кино. Поэтому эксперты не удивились бешеному успеху фильма в мире. В частности, "Джокер" собрал самые крупные кассовые сборы (93,5 миллиона долларов) в первый уикенд, побив рекорд "Венома". Кинолента завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля и поборется за Оскар в нескольких номинациях.



В центре сюжета – история одного из самых известных злодеев DC Comics. События "Джокера" происходят в 1981 году, когда главный герой Артур Флекс начал неудачную карьеру комика и не мог найти свое место в обществе. Буллинг, насмешки, откровенные издевательства заставили его кардинально изменить жизнь и окунуться в мир преступности и хаоса. Главные роли в киноленте сыграли Хоакин Феникс, Роберт де Ниро, Зази Битц, Билл Кэмп, Фрэнсис Конрой и другие. Премьера фильма "Джокер" в Украине состоялась 3 октября 2019 года.