Что смотреть в 2020 году: 10 сериалов от Netflix, которые готовятся к премьере

Европа отпраздновала рождественские праздники, а весь мир громко встретил Новый год. Так что, каникулы у мирового кинематографа тоже закончились, и кинодеятели с новыми силами приступили к работе. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас список премьер, которые стоит ожидать от стримингового сервиса Netflix.

Стриминговый сервис Netlix не прекращает радовать своих поклонников громкими премьерами. В списке сериалов, которые готовятся к дебюту в 2020 году, есть продолжение уже популярных, а также новые проекты. Чего следует ожидать от компании Netflix в новом году – читайте далее. Кстати, здесь 5 сериалов от Netflix, которые вышли в 2019 году: интересная подборка для вечернего просмотра 1. "Половое воспитание" (Sex Education) (2 сезон) 2. "Рагнарёк" (Ragnarok) 3. "Истории призраков" (Ghost Stories) 4. Next in Fashion

Кадр со съемок шоу Next in Fashion / Fansided 5. "Всем парням, которых я любила раньше 2" (To All the Boys I've Loved Before 2) 6. Rebecca 7. "Матрёшка" (Russian Doll) (2 сезон) 8. "Водоворот" (The Eddy) 9. "Проклятая" (Cursed) 10. Selena:The Series