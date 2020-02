Что смотрят украинцы на Netflix: 10 самых популярных фильмов и сериалов

На днях популярная американская компания Netflix добавила новую функцию на своем сайте. Теперь подписчики сервиса могут посмотреть, что больше всего ищут его пользователи в течение дня. К вашему вниманию перечень самых популярных запросов украинцев.

Новую функцию от Netflix достаточно позитивно приняли в Мексике и Великобритании во время тестировочного периода, поэтому представителями сервиса было решено распространить ее на другие страны.

Накануне, 26 февраля, рейтинг самых популярных проектов сервиса Netflix среди украинцев выглядел таким образом:

1. "Последнее, чего он хотел" (The Last Thing He Wanted)

2. "Ключи Локов" (Locke & Key)

3. "Половое воспитание" (Sex Education)

4. "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

5. "Ведьмак" (The Witcher)

6. "Друзья" (Friends)

7. "Нарко: Мексика" (исп. Narcos: Mexico)

8. "Ты" (You)

9. "Любовь слепа" (Love is blind)

10. "Как украсть небоскреб" (Tower Heist)