24 Канал Техно Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Что смотрят украинцы на Netflix: 10 самых популярных фильмов и сериалов

- Читати новину українською

На днях популярная американская компания Netflix добавила новую функцию на своем сайте. Теперь подписчики сервиса могут посмотреть, что больше всего ищут его пользователи в течение дня. К вашему вниманию перечень самых популярных запросов украинцев.

Новую функцию от Netflix достаточно позитивно приняли в Мексике и Великобритании во время тестировочного периода, поэтому представителями сервиса было решено распространить ее на другие страны.

Здесь больше: Netflix добавил новую функцию: теперь на сайте видно самые популярные ежедневные проекты

Накануне, 26 февраля, рейтинг самых популярных проектов сервиса Netflix среди украинцев выглядел таким образом:

1. "Последнее, чего он хотел" (The Last Thing He Wanted)

2. "Ключи Локов" (Locke & Key)

3. "Половое воспитание" (Sex Education)

4. "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

5. "Ведьмак" (The Witcher)

6. "Друзья" (Friends)

7. "Нарко: Мексика" (исп. Narcos: Mexico)

8. "Ты" (You)

9. "Любовь слепа" (Love is blind)

10. "Как украсть небоскреб" (Tower Heist)

 

Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
сегодня
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Netflix Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:12 Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
Настя Сукач
сегодня 15:46 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
Квітослава Туз
сегодня 09:15 Что посмотреть в кино на этой неделе: украинский фильм "Черкассы" и байопик об актрисе Сиберг
Марта Вересюк
26 февраля 18:54 Подарки коллегам на 8 марта: что именно выбрать
Квітослава Туз
26 февраля 15:25 Анна Тринчер: Инстаграм – это замечательная платформа для контакта с поклонниками
Христина Кобак
Новости
Больше новостей
Залиште відгук