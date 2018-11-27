Без события, произошедшего 66 миллионов лет назад, могло не быть человечества: исследование

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Динозавры
Динозавры / unsplash.com

Ученые заметили, что малоизвестное место Чикшулуб-Пуэрто, на мексиканском полуострове, расположенное в центре кратера, имеет подозрительно ровные края. Сначала исследователи приняли это за необычное природное явление, однако исследования превзошли все ожидания.

Как сообщает ВВС, на полуострове Юкатан расположен один из крупнейших в мире кратеров диаметром почти 180 км. Он образовался около 66 млн лет назад. Относительно его появления существует много легенд и предположений, однако ученым наконец удалось разобраться с всемирной загадкой.

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В середине 1980-х группа американских археологов рассматривали спутниковые снимки полуострова Юкатан в Мексике. Тогда ученые обнаружили кольцо, края которого настолько ровные, что создается впечатление, будто они нарисованы циркулем.

Кратер від астероїда в Мексиці
Кратер на мексиканском полуострове диаметром 180 км / BBC

Американские ученые считают, что эта горная порода образовалась из-за падения гигантского астероида диаметром около 12 км примерно 66 млн лет назад. Геологи NASA говорят, что кратер является следствием этого случая. Именно это могло стать причиной уничтожения динозавров и 75% всего живого на планете.

В настоящее время городок на полуострове Мексики известен своими пещерами с кристально-чистой водой. Местные называют их сеноте, что в переводе означает "колодцы".

Печери на мексиканському півострові
Вода в пещерах на острове Юкатан / BBC

Теги: LifeStyle Путешествия Мексика Мексиканская затока исследования
Источник: Lifestyle
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