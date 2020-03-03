Что означает слово ауф на молодежном сленге

Молодежных сленгов сейчас так много, что за всеми ними не угнаться. Среди ряда малоизвестных терминов – знакомим вас со словом "ауф". Что это означает – читайте дальше.

Слово "ауф" – это молодежный сленг, который передает большое увлечение чем-то. Примеры применения слова ауф: "Сегодня у меня отличное настроение! Ауф!", "Ауф! Это лучшее, что я видела сегодня", "Их видеоклип – просто ауф!".

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Сленговое слово "ауф" можно трактовать соответствующими значениями в слова восхищения: "кайф", "круто", "класс", "бомба" и т.д.

Молодежный сленг – это социолект подростков в возрасте 12 – 22 лет. Чаще всего новосозданные слова пользуются популярностью среди школьников и студентов. Характерной особенностью, которая отличает молодежный сленг от других видов сленга, является его быстрая изменчивость, которая объясняется сменой поколений.

Использование слова "ауф" в социальных сетях

Ауф, люблю цей кліп і пісню pic.twitter.com/gtihYVUpmf — Dh'oine (@yours_comstock) July 19, 2019

Самое милое, что я когда либо видела

Тут еще Чимин такой... прям АУФ pic.twitter.com/R3cLmAQhtZ — 빅토리아 (@joisticke) March 1, 2020

у нас в пятницу была ауф атмосфера pic.twitter.com/Kc3HKI7pTV — sazziREST (@sazzi_dash7loo) February 29, 2020