24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Что означает слово ауф на молодежном сленге

- Читати новину українською

Молодежных сленгов сейчас так много, что за всеми ними не угнаться. Среди ряда малоизвестных терминов – знакомим вас со словом "ауф". Что это означает – читайте дальше.

Слово "ауф" – это молодежный сленг, который передает большое увлечение чем-то. Примеры применения слова ауф: "Сегодня у меня отличное настроение! Ауф!", "Ауф! Это лучшее, что я видела сегодня", "Их видеоклип – просто ауф!".

Читайте также: Что означает слово краш на молодежном сленге

Сленговое слово "ауф" можно трактовать соответствующими значениями в слова восхищения: "кайф", "круто", "класс", "бомба" и т.д.

Молодежный сленг – это социолект подростков в возрасте 12 – 22 лет. Чаще всего новосозданные слова пользуются популярностью среди школьников и студентов. Характерной особенностью, которая отличает молодежный сленг от других видов сленга, является его быстрая изменчивость, которая объясняется сменой поколений.

Использование слова "ауф" в социальных сетях

 

8 марта: какова настоящяя история этого праздника – версии о Кларе Цеткин, евреев и проституток
сегодня
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:31 Подарки коллегам на 8 марта: что именно выбрать
Квітослава Туз
сегодня 10:26 Выходные дни в марте 2020: как украинцы отдыхают на 8 марта
Квітослава Туз
2 марта 18:00 10 лучших сериалов всех времен
Марта Вересюк
2 марта 17:28 "Человек-невидимка": свежий взгляд на историю, которую несколько раз экранизировали
Юлія Ліпенцева
2 марта 16:19 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук