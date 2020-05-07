Что означает ЧСВ на молодежном сленге
Если вы активно пользуетесь соцсетями, читаете молодежные паблики, то можете часто наталкиваться на аббревиатру ЧСВ. Что она значит и как ее применить – читайте дальше.
Аббревиатуру ЧСВ активно используют в молодежном сленге. ЧСВ расшифровывается на русском языке как –"чувство собственной важности". Чувство собственной важности можно заметить тогда, когда человек считает себя лучше окружающих, никого не слушает и не воспринимает чужого мнения. Другими словами – это персона с гордыней.
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Людям с высокой самооценкой не важно, что им скажут, им важно лишь, чтобы слушали их мнение. ЧСВ – симптом современного мира, который заставляет человека постоянно брать верх над всеми, чтобы быть лучшим. Однако такое пренебрежительное поведение приводит лишь к ссорам и недоразумениям.
Молодежный сленг – это социолект подростков в возрасте 12 – 22 лет. Чаще всего новые слова пользуется популярностью среди школьников и студентов. Характерной особенностью, отличающей молодежный сленг от других видов сленга, является его быстрая изменчивость, которая объясняется сменой поколений.
Примеры применения чувства собственной важности – ЧСВ
"Твое ЧСВ преувеличено"
"Повышай свое ЧСВ тогда, когда у тебя все получится".
"Считаешь себя крутым, но на самом деле у тебя ничего нет, кроме ЧСВ".
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Использование ЧСВ в социальных сетях