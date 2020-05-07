Что означает ЧСВ на молодежном сленге

Если вы активно пользуетесь соцсетями, читаете молодежные паблики, то можете часто наталкиваться на аббревиатру ЧСВ. Что она значит и как ее применить – читайте дальше.

Аббревиатуру ЧСВ активно используют в молодежном сленге. ЧСВ расшифровывается на русском языке как –"чувство собственной важности". Чувство собственной важности можно заметить тогда, когда человек считает себя лучше окружающих, никого не слушает и не воспринимает чужого мнения. Другими словами – это персона с гордыней.

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Людям с высокой самооценкой не важно, что им скажут, им важно лишь, чтобы слушали их мнение. ЧСВ – симптом современного мира, который заставляет человека постоянно брать верх над всеми, чтобы быть лучшим. Однако такое пренебрежительное поведение приводит лишь к ссорам и недоразумениям.

Молодежный сленг – это социолект подростков в возрасте 12 – 22 лет. Чаще всего новые слова пользуется популярностью среди школьников и студентов. Характерной особенностью, отличающей молодежный сленг от других видов сленга, является его быстрая изменчивость, которая объясняется сменой поколений.

Примеры применения чувства собственной важности – ЧСВ

"Твое ЧСВ преувеличено"

"Повышай свое ЧСВ тогда, когда у тебя все получится".

"Считаешь себя крутым, но на самом деле у тебя ничего нет, кроме ЧСВ".

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Использование ЧСВ в социальных сетях

Бо люди підсвідомо не вірять що їм можуть відмовити. Чсв воно таке. Ну і зразу вилазить вся чорнуха з людини. — Vitalii Tarnavskiy (@Erleke) April 28, 2020

Інколи я дуже ЧСВ

Але мене люблять будь-якою і тому я ще дуже щаслива — Zara (@y_zaritska) April 30, 2020

*погані жарти про ЧСВ/я не знаю, чи буде коректно ПВВ(почуття власної важливості, пхпх)/* — неурбаністичний роман? (@spacesushi_) May 5, 2020

Скоріше за все ще пройшов "курси личностного роста" або щось подібне де псіхологі накачують ЧСВ за три доби та стирають обмеження раді досягнення мети. Це було дуже популярно (а може і є) — Dim (@Dmytro04882533) May 5, 2020