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Что означает ЧСВ на молодежном сленге

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Что такое ЧСВ в молодежном сленге – значение слова ЧСВ
Что означает ЧСВ на молодежном сленге / Фото из открытых источников

Если вы активно пользуетесь соцсетями, читаете молодежные паблики, то можете часто наталкиваться на аббревиатру ЧСВ. Что она значит и как ее применить – читайте дальше.

Аббревиатуру ЧСВ активно используют в молодежном сленге. ЧСВ расшифровывается на русском языке как –"чувство собственной важности". Чувство собственной важности можно заметить тогда, когда человек считает себя лучше окружающих, никого не слушает и не воспринимает чужого мнения. Другими словами – это персона с гордыней.

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Людям с высокой самооценкой не важно, что им скажут, им важно лишь, чтобы слушали их мнение. ЧСВ – симптом современного мира, который заставляет человека постоянно брать верх над всеми, чтобы быть лучшим. Однако такое пренебрежительное поведение приводит лишь к ссорам и недоразумениям.

Молодежный сленг – это социолект подростков в возрасте 12 – 22 лет. Чаще всего новые слова пользуется популярностью среди школьников и студентов. Характерной особенностью, отличающей молодежный сленг от других видов сленга, является его быстрая изменчивость, которая объясняется сменой поколений.

Примеры применения чувства собственной важности – ЧСВ

"Твое ЧСВ преувеличено"

"Повышай свое ЧСВ тогда, когда у тебя все получится".

"Считаешь себя крутым, но на самом деле у тебя ничего нет, кроме ЧСВ".

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Использование ЧСВ в социальных сетях

 

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Новости культуры
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