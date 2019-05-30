Чтобы была как у Моники из "Друзей": в IKEA можно собрать комнаты из известных сериалов

Известный шведский мебельный гигант IKEA удивил своих клиентов очередным креативным предложением.

Дизайнеры интерьеров поработали над тем, чтобы в мельчайших деталях воссоздать гостиные из любимых киносериалов и мультфильмов.

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Интерьеры из сериала "Друзья", "Странные чудеса" и культового мультсериала "Симпсоны" бренд использовал для рекламной кампании на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Каждую из гостиных можно сложить самостоятельно как пазл. Например, если вы хотите в своем доме обустроить такую же гостиную, как у Моники из сериала "Друзья" достаточно зайти на сайт IKEA и выбрать все необходимые элементы декора, которые хотите заказать.

Запросто можно обустроить такую же гостиную, в которой любит зависать перед телевизором семейство "Симпсонов" из одноименного мульфильма.

Если же вы фанат сериала "Странные чудеса", можете обустроить в своем жилище часть этого творения Netflix.

Серия получила название Real Life. Ее создатели признались, что работали над идеей всего два месяца и пытались отыскать максимально подобные детали к каждому интерьеру. Самим придется докупить только книги и бытовую технику.

Раньше в IKEA запустили сервис аренды мебели.

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