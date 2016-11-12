Чудо к Рождеству: парфюм Chanel N°5 вышел в обновленном виде с участием Лили-Роуз Депп

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Chanel N°5 с Лили Роуз-Депп
Chanel N°5 с Лили Роуз-Депп / Instagram/ @chanelofficial

"Красный – это цвет жизни, цвет крови", – именно так еще при жизни говорила Коко Шанель. Поэтому в новой рождественской коллекции 2018-2019 парфюм N°5 вышел в продажу во флаконе нового темно-красного цвета.

Фото новой коллекции появились на официальной странице в Instagram. Лицом рождественской кампании Collection Libre Maximalisme De Chanel стала дочь знаменитого актера и знаменитая модель Лили-Роуз Депп.

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Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 

"Безвыходной и эфемерный. Вода и огонь. #YouKnowMeAndYouDont", – именно так позиционирует бренд Chanel новый вид духов N°5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 

Первый раз парфюм N°5 увидел мир почти 100 лет назад. В 1921 году мадемуазель Шанель выбрала этот цветочный аромат среди всех, которые предложил ей Эрнест Бо.

Стоит напомнить, что Лили-Роуз Депп впервые приняла участие в показе Chanel в декабре 2016 года. После того Лили-Роуз Депп еще раз работала с брендом, а уже в сентябре 2018 года официально стала лицом beauty-линейки и снялась в кампании парфюма Chanel N°5.

Теги: LifeStyle Мода Chanel
Источник: 24 канал
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