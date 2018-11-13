Чудо в перьях: Эзра Миллер в эффектном образе на премьере фильма "Фантастические твари" – фото

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Эзра Миллер
Эзра Миллер / Instagram/ @imezramiller

26-летний американский актер Эзра Мэтью Миллер посетил премьеру киноленты "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". На светском мероприятии он появился в наряде, от которого остались в восторге все гости вечера.

Голливудская звезда Эзра Миллер неоднократно поражал коллег и поклонников своими креативными нарядами. А недавно в сети появились новые фото актера для иностранного глянца в необычном образе.

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Не нарушая традиции, на премьере фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", которая состоялась в Париже, Эзра пришел в образе белой птицы. Актер выбрал подиумный наряд от французского бренда Givenchy. Появился на синей дорожке Эзра в белом пиджаке с перьями из новой коллекции осень-зима 2018-2019, штаны и обувь выбрал в тон к верхней одежде. Актер неплохо вошел в роль и подчеркнул свой образ эффектным макияжем и прической. Под его глазами были тени серебряного оттенка, а на щеках – румянец сливового цвета. Пальцы актера украшали массивные перстни, а на ладонях были надписи Аvada kedavra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ezra Miller (@imezramiller)

 

Звезда Эзра Миллер пришел на мероприятие в компании актрисы Зои Кравиц, модели Клавдии Ким, певицы Элисон Судол, актера Дэна Фоглера и других знаменитостей. Совместное фото появилось на официальной странице "Фантастических тварей" в Instagram.

 

 

Теги: Мода LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 канал
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