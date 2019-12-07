Чудо-женщина 2: в сети появился первый тизер – видео

Уже завтра, 8 декабря, в сети появится первый трейлер долгожданного супергеройского фильма "Чудо-женщина 1984». А сегодня исполнительница главной роли, израильтянка с украинскими корнями Галь Гадот опубликовала тизер ленты.

После бешеного успеха "Чудо-женщины" в 2017 году было много волнений о продолжении истории Дианы Принс. Ранее премьера фильма была запланирована на 3 декабря 2019, но впоследствии дату изменили. Так, сиквел фильма появится на экранах 5 июня 2020.

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В сюжете "Чудо-женщины 1984» речь идет о новом противостоянии Дианы с врагом – Гепардой, которую сыграет американская актриса Кристен Уиг. Также в кинороботе можно будет увидеть актера Криса Пайна, который выполняет роль капитана Тревора, любимого Чудо-женщины.

Галь Гадот уже опубликовала первый эффектный тизер на своей странице в инстаграми и анонсировала в подписи выход трейлера.