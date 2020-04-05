Чувственная румба от Елены Шоптенко: страстное видео
Карантин – это возможность научиться чему-то новому, сделать то, что раньше откладывали на потом. Стоит использовать это время с пользой и побыть в гармонии с собой. Например, Елена Шоптенко проводит виртуальные занятия по танцам, к которым может присоединиться каждый желающий.
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Танцовщица с радостью готовит для поклонников новые постановки. С помощью движений она подчеркивает свою женственность. Эмоции и чувства соединяются в единую историю, которая пронизывает до мурашек. Елена в очередной раз показала невероятную любовь к делу своей жизни в чувственной румбе.
Признаюсь, что подготовка к нашим онлайн-урокам очень дисциплинирует и мотивирует. Придумываю хореографию настолько тщательно, что сама себе завидую,
– написала Елена в публикации.
Отметим, по состоянию на 5 апреля в Украине зафиксировали 1251 случай заболевания коронавирусом. От COVID-19 умерли 32 человека. 25 пациентам удалось выздороветь. Лучший способ уберечь себя и родных от инфицирования – оставаться дома. А для того, чтобы весело провести время, необходимо придумать интересное и полезное занятие. Например, можно научиться танцевать.
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