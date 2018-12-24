Чувственный танец и тайная церемония: Лилия Ребрик рассказала о своей свадьбе

Украинская телеведущая Лилия Ребрик любит делиться с поклонниками достаточно личной информацией. На днях она рассказала, как прошла ее тайная свадьба с хореографом Андреем Диким.

В воскресенье, 23 декабря, "Дикая семейка", как любит говорить Лилия Ребрик, празднует медную свадьбу. Со времени тайной церемонии звезды прошло 7 лет. В особую годовщину телеведущая решила вспомнить, как прошло бракосочетание с Андреем Диким.

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Семь лет назад в этот день, 23 декабря, наша свадьба с Андреем Диким была в прямом эфире,

– рассказала Лилия Ребрик.

По словам телеведущей, это была идеальная свадьба. Сначала пара хотела скромно узаконить свои отношения и без лишнего пафоса отметить событие, не разглашая об этом всей стране. Однако планы Лилии Ребрик и Андрея Дикого немного изменились, когда во время прямого эфира шоу "Танцуют все" их поздравили с бракосочетанием и показали кадры с закрытой церемонии. На гала-концерте пара станцевала чувственный вальс, который стал первым танцем молодоженов.

"Лучшей свадьбы не придумаешь. Мы, когда готовили этот танец для гала-концерта, считали, что только мы будем знать, о чем будем танцевать. Я придумала, что буду в белом платье. Сначала мы хотели расписаться без пафоса, чтобы этот день был только наш. А моя сестра и подруги, среди которых есть и журналисты, все пронюхали и сделали нам сюрприз, от которого уже не было куда спрятаться. Вечером в прямом эфире об этом знала вся страна. Вот такая скромная свадьба у нас была. Теперь есть что вспомнить", – поделилась Лилия Ребрик.

Смотрите первый свадебный танец Лилии Ребрик и Андрея Дикого (видео):