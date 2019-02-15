Чувствовать себя как животное в клетке: в Нью-Йорке закрыли людей в турникетах метро

Активисты Всемирной организации защиты животных (World Animal Protection) провела эксперимент и закрыла людей на несколько секунд в турникетах метро. Акция была проведена ради привлечения внимания людей к животным, которых удерживают в клетках.

Травмы, которые получают животные в зоопарках и фермах, находясь в клетках, наносят большой вред живым существам, передает Ads of brands. Именно поэтому представители организации без ведома людей закрыли их в турникетах метро, ​​которые те как раз проходили.

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Акция состоялась на станции метро возле центрального вокзала Нью-Йорка, где на турникеты установили специальные устройства для непродолжительного закрытия турникета. По словам организаторов, условия, в которые попали люди на несколько секунд, точно передают те же ощущения животных, которые находятся в клетках всю жизнь без возможности передвижения в свободном пространстве.

Смотрите видео, как людей закрыли в турникетах метро Нью-Йорка: