Cirque du Soleil останавливает свои шоу из-за пандемии коронавируса

Легендарный цирковой коллектив Cirque du Soleil для предотвращения распространения коронавируса, временно останавливает все свои спектакли, которые были запланированы на апрель и май в Лас-Вегасе.

Отмечается, что с начала вспышки коронавируса, руководство приняло жесткие меры для безопасности своих сотрудников и общественности, передает Deadline.

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"Принимая во внимание рекомендацию Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний о социальной дистанции, а также эскалации пандемии коронавируса (COVID-19), Cirque du Soleil Entertainment Group объявила о немедленной временной остановке своих шоу Cirque du Soleil в Лас-Вегасе", – говорится в сообщении.



Ледовое шоу Cirque du Soleil в Киеве

Клиентам, которые приобрели билеты на спектакль вернут средства в полном объеме. Они также самостоятельно смогут вернуть деньги, отменив билеты по любой причине до 31 мая за 24 часа до начала шоу.

Ранее Cirque du Soleil отменил все свои шоу в эпицентре вспышки коронавируса – Китае.

Что известно о Cirque du SoleilЦирк дю Солей переводится как "Цирк Солнца". Он основан в 1984 году, базируется в Монреале, что в Канаде и насчитывает более 4 000 сотрудников. Поэтому они могут давать спектакли в нескольких точках мира одновременно.



Cirque du Soleil развлекал публику во время 74 церемонии вручения "Оскара", 50 церемонии Грэмми и матча Супер Боул XLI. За 35 лет существования цирка, там ни разу не привлекали животных. В Украину со спектаклем цирк приехал в феврале 2020 года, привезя с собой шоу Crystal, где все трюки акробаты и фигуристы выполняли на льду.