Цитаты Святослава Вакарчука, которые вдохновляют

Сегодня, 14 мая, легендарный музыкант и вокалист Святослав Вакарчук празднует 44-й день рождения. В Украине не найдется человека, который бы не знал этого артиста. Однако не только творчество Святослава Вакарчука вдохновляет поклонников, но и его цитаты, к которым прислушивается весь мир.

Фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука смело можно назвать легендой украинского шоу-бизнеса, ведь его концерты объединяют десятки тысяч людей, а билеты на музыкальное событие расхватывают за считанные дни. Такую популярность коллектив получил из-за песен, которые становятся близкими для каждого слушателя. Кроме этого, невероятный тембр голоса Святослава Вакарчука, его манера исполнения песен и зажигательные танцы на сцене – залог успеха "Океана Эльзы".

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Несмотря на стремительную вокальную карьеру лидер популярной группы находит время на общение с поклонниками. Ежедневно Святослав Вакарчук делится своими мыслями с украинцами, давая им вдохновение на перестройку государства и развитие. Установки и советы лидера группы "Океан Эльзы" не только имеют большое значение для каждого человека, но и учат видеть то, что часто упускаем из-за будничных забот, понимать то, что иногда не может понять наш ум, делать так, как подсказывает сердце наше, а не как говорит разум, пропагандировать украинское и с гордостью говорить: "Мы – самобытная нация, сильная и мудрая".

Журналисты LifeStyle 24 решил подобрать цитаты Святослава Вакарчука, которые мотивируют.

Об Украине и жизни

Революция Достоинства заставила многих переосмыслить свою роль в государстве. Поэтому украинцы больше обращают внимание на то, что именно они являются двигателем прогресса в стране. Это мнение озвучивает и Святослав Вакарчук.

Патриотизм – это любовь. Любят не за что-то, а потому что не могут не любить. Не смотрите на Украину, как на землю своих родителей. Смотрите на нее, как на землю своих детей. И тогда придут перемены ...

– Для того, чтобы не гибнуть на чужих войнах, нам нужно выиграть войну с собственным равнодушием, собственным страхом и собственной безответственностью.

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– Человек, у которого нет принципов – никогда не станет счастливым ... Нация, которая не имеет принципов – никогда не станет успешной.

Достаточно во всем обвинять ментальность. Ментальность – это жить так, как жили твои родители. И все. Ты можешь жить по-другому ... Если захочешь.

– Твоя вера – это и есть твоя мотивация! Дьявол у каждого свой, а Бог у всех один.

– Когда тебя постоянно бьют в подворотне те, кто больше и сильнее тебя, у тебя есть выбор: вечно плакать или пойти на секцию бокса. Выбирать тебе!

О любви и музыке

Две темы – любовь и музыка – пожалуй, являются ключевыми для каждого артиста. Так, Святослав Вакарчук не обошел вниманием этот вопрос и напомнил украинцам, что значит иметь любовь в сердце.

– Любовь – это тайна. Ты слушаешь музыку, и у тебя мурашки по телу. Почему? Это ощущение. То же самое и в отношениях между мужчиной и женщиной. Ты или чувствуешь любовь, или нет.

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Если у вас есть любимый человек – расстояние не имеет значения!

Искренне выполненная народная музыка моментально вызывает мурашки на коже. Искусственно выполненная народная музыка заставляет захотеть закрыть уши.

О вопросах музыки и принадлежности к нации Святослав Вакарчук поднял на проекте "Голос страны", где вокалист был звездным судьей. На замечание Потапа о выполнении украинской песни иностранцами фронтмен группы "Океан Эльзы" отреагировал мгновенно и сказал слова, которые тронули каждого в зале.

Смотрите видео комментария Святослава Вакарчука об украинской песне и нацие:

Кроме этого, Святослав Вакарчук убежден, что многие украинские певцы не поют душой, что ощущается во время их выступления. Артисты мотивируются деньгами, что мешает им получить настоящую национальную славу.

– Музыканта портит сытость. Это не когда ты много зарабатываешь, а когда просыпаешься и кажется, что все, что хотел, ты уже сделал. По моему мнению, The Beatles сломали стереотипное представление будто художник должен быть голодным. Свои главные шедевры они записали начиная с альбома "Ruber Soul", когда уже были везде востребованы и обеспечены.

Когда на концерте есть настоящий обмен энергией между залом и сценой, другое не имеет значения: ни репертуар, ни стиль, ни вкусы. Без шансов на провал.

– Единственная разница между бездарной попсой и бездарным андеграундом в цене. Первое – стоит дорого. Второе – не стоит ничего.

– Я очень благодарен всем фанам за поддержку, о которой некоторые другие музыканты могут только мечтать ... Но, даже имея ноль фанов и поклонников, я бы получал удовольствие от каждой ноты, которую создал. Это и есть основной смысл моей деятельности.

Мудрый и взвешенный, вежливый и острый на слово, творческий и нетипичный, нежный и чувственный – вот таким мы знаем Святослава Вакарчука. Легендарный певец, которого хочется слушать как на сцене, так и за ее пределами. Интеллектуал, который вдохновляет весь мир своим голосом и мыслями. Именно он дает толчок нации для изменений, именно он мотивирует людей к совершенствованию, именно к его мнению прислушиваются миллионы.