Coachella 2019: какие соблазнительные образы примерили звезды на третий день фестиваля

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Звезды на Coachella 2019
Звезды на Coachella 2019 / Фото из соцсетей

Грандиозный музыкальный фестиваль Coachella Valley Music and Arts Festival четвертый день подряд собирает крупнейших поклонников музыки и отличного стиля на землях Калифорнии. Фестиваль уже несколько лет является еще одной отличной причиной встретиться и оторваться под ритмы музыки для лучших звезд Голливуда и модной индустрии.

Фестиваль Coachella 2019 начался 12 апреля и продлится до 21 числа месяца. Только за три дня фестиваля его успели посетить тысячи людей, среди которых были и первые знаменитости мира: Джиджи Хадид, лучшие "ангелы" Victoria's Secret, Кэти Перри, Cardi B, Селена Гомес, Хейли Болдуин, Бруклин Бекхэм, Хана Кросс, Билли Айлиш, Ариана Гранде и десятки других.

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Но ежегодный фестиваль Coachella – это не только о музыке, но и о трендах, ведь звезды всегда стараются продемонстрировать самые яркие образы, которые преимущественно выдерживают ковбойский стиль. Чем порадовали знаменитости на второй и третий день фестиваля – смотрите в нашей обольстительной фотоподборке!

Coachella 2019
Шанина Шейк и Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

Coachella 2019
Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

Coachella 2019
Шанина Шейк / Instagram / @shaninamshaik

Coachella 2019
Шанина Шейк / Instagram / @shaninamshaik

Coachella 2019
Джиджи Хадид / Instagram / @gigihadid

Coachella 2019
Селена Гомес / Instagram / @selenaismyangel8

Coachella 2019
Кэти Перри, Орландо Блум и Билли Айлиш /Instagram / @katyperry

Coachella 2019
Cardi B / Instagram / @iamcardib

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Coachella 2019
Круз Бекхем и Хана Кросс / Instagram / @hancross

Coachella 2019
Хана Кросс / Instagram / @hancross

Coachella 2019
Билли Айлиш и Ариана Гранде / Instagram / @_billieeyelashes

Coachella 2019
Хейли Болдуин и Билли Айлиш / Instagram / @_billieeyelashes

Coachella 2019
Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Coachella 2019
Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Coachella 2019
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Coachella 2019
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Coachella 2019
Сара Сампайо / Instagram / @sarasampaio

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Теги: LifeStyle Новости США Стиль и мода Новости LifeStyle Фестивали Мода Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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