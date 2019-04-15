Coachella 2019: какие соблазнительные образы примерили звезды на третий день фестиваля
Грандиозный музыкальный фестиваль Coachella Valley Music and Arts Festival четвертый день подряд собирает крупнейших поклонников музыки и отличного стиля на землях Калифорнии. Фестиваль уже несколько лет является еще одной отличной причиной встретиться и оторваться под ритмы музыки для лучших звезд Голливуда и модной индустрии.
Фестиваль Coachella 2019 начался 12 апреля и продлится до 21 числа месяца. Только за три дня фестиваля его успели посетить тысячи людей, среди которых были и первые знаменитости мира: Джиджи Хадид, лучшие "ангелы" Victoria's Secret, Кэти Перри, Cardi B, Селена Гомес, Хейли Болдуин, Бруклин Бекхэм, Хана Кросс, Билли Айлиш, Ариана Гранде и десятки других.
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Но ежегодный фестиваль Coachella – это не только о музыке, но и о трендах, ведь звезды всегда стараются продемонстрировать самые яркие образы, которые преимущественно выдерживают ковбойский стиль. Чем порадовали знаменитости на второй и третий день фестиваля – смотрите в нашей обольстительной фотоподборке!
Шанина Шейк и Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes
Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes
Шанина Шейк / Instagram / @shaninamshaik
Шанина Шейк / Instagram / @shaninamshaik
Джиджи Хадид / Instagram / @gigihadid
Селена Гомес / Instagram / @selenaismyangel8
Кэти Перри, Орландо Блум и Билли Айлиш /Instagram / @katyperry
Cardi B / Instagram / @iamcardib
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Круз Бекхем и Хана Кросс / Instagram / @hancross
Хана Кросс / Instagram / @hancross
Билли Айлиш и Ариана Гранде / Instagram / @_billieeyelashes
Хейли Болдуин и Билли Айлиш / Instagram / @_billieeyelashes
Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd
Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa
Сара Сампайо / Instagram / @sarasampaio