Coldplay презентовал новый клип на песню Daddy: видео

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Coldplay презентовал новый клип на песню Daddy / Скриншот

Популярная британская группа Coldplay представила анимационный видеоклип на лирическую песню Daddy, которая войдет в новый альбом Everyday Life, релиз которого запланирован на 22 ноября.

Видеоклип был опубликован 21 ноября на официальном ютуб-аккаунте британской группы. В чувственном анимационном мини-фильме показано девочку, которая плывет на лодке с фонариком по океану и ищет своего отца.

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Впоследствии ребенок теряет весла и падает в воду, где он тонет среди рыб. Его спасает синий кит, который выбрасывает девочку в небо. После этого она обратно падает в лодку, а утром волны прибивают судно к берегу. Там ее ожидает папа.

"Папа, это мой день рождения... Папа, ты где-то рядом? Папа, ты не выйдешь поиграть? Папа, тебе все равно, ты ничего не хочешь сказать? Я знаю, тебе тоже больно, но мне не хватает тебя", – говорится в словах песни.

Coldpaly – Daddy: смотрите видеоклип

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
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