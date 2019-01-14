Critics' Choice Awards 2019: кто из голливудских звезд получил престижную награду

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Critics' Choice Awards 2019: список победителей
Critics' Choice Awards 2019: список победителей / www.gettyimages.com

В ночь с 13 на 14 января в Голливуде прогремела одна из самых ожидаемых премий – Critics' Choice Awards 2019. Американские знаменитости прибыли в Санта-Монику, чтобы побороться за престижную награду.

Представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists взялись за нелегкую работу: именно они определяли лучшие кинокартины года и звезд, которые мастерски перевоплотились в персонажей. Среди номинантов на премию Critics' Choice Awards оказались популярные актеры и фильмы, которые завоевали внимание критиков в 2018 году. Некоторые представители шоу-бизнеса претендовали на награду сразу в нескольких номинациях.

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Кто же получил престижную награду – смотрите в нашем материале

Critics' Choice Awards 2019: список победителей

Лучший фильм – "Рим", который снял режиссер Альфонсо Куарона.

Лучший режиссер – Альфонсо Куарона ("Рим").

Лучший актер – Кристиан Бейл за перевоплощение в вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейна в фильме "Власть".

Лучшая женская роль – Гленн Клоуз (фильм "Жена") и Леди Гага (Рождение звезды").

Лучшую женская роль в телефильме – Эми Адамс ("Острые предметы") и Патриция Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора").

Лучшая мужская роль второго плана – Махершала Али ("Зеленая книга").

Лучшая женская роль второго плана – Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить").

Лучший дизайнер костюмов – Рут Картер ("Черная пантера").

Лучшая молодая актриса – Элси Фишер ("Восьмой класс").

Лучшая комедия – "Безумно богатые азиаты".

Лучший актер в комедии – Кристиан Бэйл ("Власть").

Лучший актерский состав – "Фаворит".

Лучший комедийный сериал – "Удивительная миссис Мейзел".

О других победителей в десятках других категорий Critics' Choice Awards-2019 читайте на сайте кинопремии.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Critics' Choice Awards Награды
Источник: 24 Канал
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