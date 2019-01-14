Critics' Choice Awards 2019: кто из голливудских звезд получил престижную награду
В ночь с 13 на 14 января в Голливуде прогремела одна из самых ожидаемых премий – Critics' Choice Awards 2019. Американские знаменитости прибыли в Санта-Монику, чтобы побороться за престижную награду.
Представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists взялись за нелегкую работу: именно они определяли лучшие кинокартины года и звезд, которые мастерски перевоплотились в персонажей. Среди номинантов на премию Critics' Choice Awards оказались популярные актеры и фильмы, которые завоевали внимание критиков в 2018 году. Некоторые представители шоу-бизнеса претендовали на награду сразу в нескольких номинациях.
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Кто же получил престижную награду – смотрите в нашем материале
Critics' Choice Awards 2019: список победителей
Лучший фильм – "Рим", который снял режиссер Альфонсо Куарона.
Лучший режиссер – Альфонсо Куарона ("Рим").
Лучший актер – Кристиан Бейл за перевоплощение в вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейна в фильме "Власть".
Лучшая женская роль – Гленн Клоуз (фильм "Жена") и Леди Гага (Рождение звезды").
Лучшую женская роль в телефильме – Эми Адамс ("Острые предметы") и Патриция Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора").
Лучшая мужская роль второго плана – Махершала Али ("Зеленая книга").
Лучшая женская роль второго плана – Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить").
Лучший дизайнер костюмов – Рут Картер ("Черная пантера").
Лучшая молодая актриса – Элси Фишер ("Восьмой класс").
Лучшая комедия – "Безумно богатые азиаты".
Лучший актер в комедии – Кристиан Бэйл ("Власть").
Лучший актерский состав – "Фаворит".
Лучший комедийный сериал – "Удивительная миссис Мейзел".
О других победителей в десятках других категорий Critics' Choice Awards-2019 читайте на сайте кинопремии.