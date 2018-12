Critics' Choice Awards-2019: объявлены номинанты кинопремии

10 декабря представители Critics' Choice Awards-2019 объявили претендентов на одну из главных премий в кинематографе. В престижный список вошли знаменитые актеры, режиссеры, исполнители и фильмы. Кто попал в список номинантов – читайте в нашем материале.

24 церемония награждения премии Critics' Choice Awards-2019 состоится 13 января 2019 года. Наибольшее количество номинаций в этом году собрали фильмы: "Фаворит" (14 номинаций), "Черная пантера" (12 номинаций) и "Первый человек" (10 номинаций). Фильм "Рим", который стал лучшей картиной года по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, имеет восемь номинаций. Вашему вниманию предлагаем перечень номинантов кинопремии, среди которых можно увидеть самые популярные фильмы и сериалы 2018 года.

Список номинантов премии Critics' Choice Awards-2019



"Лучший фильм"​

"Черная пантера" (Black Panther)

"Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

"Фаворит" (The Favourite)

"Первый человек" (First Man)

"Зеленая книга" (Green Book)

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)

"Мэри Поппинс возвращается" ("Mary Poppins Returns)

"Рим" (Roma)

"Рождение звезды" (A Star Is Born)

"Власть" (Vice)

"Лучший режиссер"​

Дэмиен Шазелл "Первый человек" (First Man)

Брэдли Купер "Рождение звезды" (A Star Is Born)

Альфонсо Куарон "Рим" (Roma)

Питер Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book)

Йоргос Лантимос "Фаворит" (The Favourite)

Спайк Ли "Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

Адам Мак-Кей "Власть" (Vice)

"Лучший актер"

Кристиан Бэйл "Власть" (Vice)

Брэдли Купер "Рождение звезды" (A Star Is Born)

Виллем Дефо "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity's Gate)

Райан Гослинг "Первый человек" (First Man)

Итан Гоук "Дневник пастора" (First Reformed)

Рами Малек "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Вигго Мортенсен "Зеленая книга" (Green Book)

"Лучшая актриса"

Ялица Апаричио "Рим" (Roma)

Эмили Блант "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns)

Гленн Клоуз "Жена" (The Wife)

Тони Коллетт "Наследственность" (Hereditary)

Оливия Колман "Фаворит" (The Favourite)

Леди Гага, "Звезда родилась" (A Star Is Born)

Мелисса Маккарти "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?)

"Лучший актер второго плана"

Магершала Али "Зеленая книга" (Green Book)

Тимоти Шаламе "Красивый мальчик " (Beautiful Boy)

Адам Драйвер "Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

Сэм Эллиотт "Рождение звезды" (A Star Is Born)

Ричард Грант "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?)

Майкл Б. Джордан "Черная пантера" (Black Panther)

"Лучшая актриса второго плана"

Эми Адамс "Власть" (Vice)

Клер Фой "Первый человек" (First Man)

Николь Кидман "Стертая личность" (Boy Erased)

Реджина Кинг "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)

Эмма Стоун "Фаворит" (The Favourite)

Рэйчел Вайс "Фаворит" (The Favourite)

"Лучший молодой актер/актриса"

Элси Фишер "Восьмой класс" (Eighth Grade)

Томасин МакКензи "Не оставляй следов" (Leave No Trace)

Эд Оксенбульд "Дикая жизнь" (Wildlife)

Миллисенд Симмондс "Тихое место" (A Quiet Place)

Амандла Стенберг "Ненависть, которую вы порождаете" (The Hate U Give)

Санни Сулджик "Середина 90-х" (Mid90s)

"Лучшая комедия"

"Безумные богачи" (Crazy Rich Asians)

"Дедпул 2" (Deadpool 2)

"Смерть Сталина" (The Death of Stalin)

"Фаворит" (The Favourite)

"Ночные игры" (Game Night)

"Извините за заботу" (Sorry to Bother You)

"Лучший драматический сериал"

"Американцы" (The Americans)

"Лучше позвоните Солу" (Better Call Saul)

"Хорошая борьба" (The Good Fight)

"Возвращение домой" (Homecoming)

"Убивая Еву" (Killing Eve)

"Моя гениальная подруга" (My Brilliant Friend)

"Поза" (Pose)

"Наследники" (Succession)

"Лучший анимационный фильм"

"Гринч" ( The Grinch)

"Суперсемейка 2" (Incredibles 2)

"Остров собак" (Isle of Dogs)

"Мирай из будущего" (Mirai)

"Ральф-разрушитель 2: Интернетри" (Ralph Breaks the Internet)

"Человек-паук: Вокруг вселенной" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

"Лучший боевик"

"Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War)

"Черная Пантера" (Black Panther)

"Дедпул 2" (Deadpool 2)

"Миссия невыполнима: Фолаут" (Mission: Impossible – Fallout)

"Первому игроку приготовиться" (Ready Player One)

"Вдовы" (Widows)

"Лучший научно-фантастический фильм или фильм ужасов"

"Аннигиляция" (Annihilation)

"Хэллоуин. Ночь ужасов" (Halloween)

"Наследственность" (Hereditary)

"Тихое место" (A Quiet Place)

"Суспирия" (Suspiria)

"Лучший фильм на иностранном языке"

"Горение" (Burning)

"Капернаум" (Capernaum)

"Холодная война" (Cold War)

"Рим" (Roma)

"Магазинные воришки" (Shoplifters)

"Лучший саундтрек"​

All the Stars, Кендрик Ламар и SZA (Black Panther)

Girl in the Movies, Долли Партон (Dumplin')

I'll Fight, Дженнифер Хадсон (RBG)

The Place Where Lost Things Go, Эмили Блант (Mary Poppins Returns)

Shallow, Леди Гага и Бредли Купер (A Star Is Born)

Trip a Little Light Fantastic, Лин-Мануэль Миранда (Mary Poppins Returns)

