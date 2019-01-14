Critics' Choice Awards 2019: провальные образы на красной дорожке

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Провальные образы на Critics' Choice Awards 2019
Провальные образы на Critics' Choice Awards 2019 / Коллаж 24 канал

В ночь с 13 на 14 января в Голливуде прошла одна из самых ожидаемых премий – Critics' Choice Awards 2019. Американские знаменитости прибыли в Санта-Монику, чтобы побороться за престижную награду, а также похвастаться стильным нарядом перед многими папараци.

Представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists взялись за нелегкую работу: именно они определяли лучшие кинокартины года и звезд, которые мастерски перевоплотились в персонажей.

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Однако не всегда всем звездам удается ошеломить на красной дорожке. Так, редакция LifeStyle 24 подготовила собственную подборку провальных образов на церемонии Critics' Choice Awards 2019.

Список победителей Critics' Choice Awards 2019 – смотрите здесь

Провальные образы на Critics' Choice Awards 2019

Изабелла Гомес

Ізабелла Гомес

Билли Портер

Біллі Портер

Тимоти Шаламе

Тімоті Шаламе

Бутс Райли

Бутс Райлі

Дина Шихаби

Діна Шихабі

Оливия Манн

Олівія Манн

Лакит Стэнфилд

Лакіт Стенфілд

Люси Бойнтон

Люсі Бойнтон

Керри Киган

Керрі Кіган

Леди Дж

Леді Дж

Ялица Апарисио

Яліца Апарісіо

Энни Мод Старк

Енні Мод Старк

Все фото: Getty Images

Теги: Стиль и мода LifeStyle Голливуд Critics' Choice Awards Награды Мода
Источник: 24 канал
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