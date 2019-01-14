Critics' Choice Awards 2019: провальные образы на красной дорожке
В ночь с 13 на 14 января в Голливуде прошла одна из самых ожидаемых премий – Critics' Choice Awards 2019. Американские знаменитости прибыли в Санта-Монику, чтобы побороться за престижную награду, а также похвастаться стильным нарядом перед многими папараци.
Представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists взялись за нелегкую работу: именно они определяли лучшие кинокартины года и звезд, которые мастерски перевоплотились в персонажей.
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Однако не всегда всем звездам удается ошеломить на красной дорожке. Так, редакция LifeStyle 24 подготовила собственную подборку провальных образов на церемонии Critics' Choice Awards 2019.
Список победителей Critics' Choice Awards 2019 – смотрите здесь
Провальные образы на Critics' Choice Awards 2019
Изабелла Гомес
Билли Портер
Тимоти Шаламе
Бутс Райли
Дина Шихаби
Оливия Манн
Лакит Стэнфилд
Люси Бойнтон
Керри Киган
Леди Дж
Ялица Апарисио
Энни Мод Старк
Все фото: Getty Images