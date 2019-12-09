Critics 'Choice Awards 2020: объявлены претенденты престижной премии

7 Читати новину українською
Critics 'Choice Awards 2020: номинанты / Just Jared

Ежегодная кинопремия "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) представила свой список кандидатов на награду 2020 года. Наибольшее количество номинаций получили фильмы "Ирландец" и "Однажды в Голливуде".

В конце 2019 года немало знаковых кинопремий начинают объявлять вероятных претендентов или же избранных кандидатов на выдающиеся номинации. Так, список претендентов на Critics 'Choice Awards 2020 тоже появился в сети сегодня, 9 декабря.

Интересно! Худшие фильмы 2019 года по версии американских кинокритиков

Так, в категории "Лучший фильм" номинированы такие фильмы: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "1917", "Ford против Ferrari", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история" и "Паразиты".

Квентина Тарантино представили сразу в двух номинациях – "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист". А в категории "Лучший фильм в жанре экшн" номинированы "Джон Уик 3", "Мстители: Финал", "Ford против Ferrari" и "Человек-паук: Вдали от дома".

Называться лучшим фантастическим фильмом или фильмом ужасов сможет одна из таких картин: "К звездам", "Мстители: Финал", "Солнцестояние" или "Мы". А за звание "Лучшего анимационного фильма будут" бороться "Ледяное сердце 2", "История игрушек 4" и "Как приручить дракона 3".

Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
сегодня
4814
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Critics' Choice Awards Голливуд Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 декабря 20:05 Личное становится публичным: кто из звезд опозорился из-за скандальных постов в сети
Надія Біленко 849
7 декабря 16:10 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 1623
7 декабря 15:05 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
Квітослава Туз 10668
6 декабря 18:51 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 6 – 8 декабря
Уляна Журба 569
6 декабря 15:56 Лунный календарь стрижек на декабрь: интересные советы
Квітослава Туз 9710
Новости
Больше новостей
Залиште відгук