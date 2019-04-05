Цвет настроения желтый: яркая Рианна зажгла на вечеринке в Лондоне – видео
31-летняя барбадосская певица Рианна, которая увлеклась дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, перезапустила линейку хайлайтеров для тела своего косметического бренда Fenty Beauty и устроила в честь этого шумную вечеринку в Лондоне.
Для публичного выхода знаменитость подготовила яркий total look. Рианна надела мини-платье желтого цвета.
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Дополнили образ певицы остроносые туфли на каблуках в тон и сумочка от Medea. Интересным акцентом стали очки также от собственного бренда Fenty.
На вечеринке Рианна спела одну из своих песен и развлекла гостей зажигательными танцами.
Смотрите видео, как танцует Рианна в Лондоне:
Источник: LifeStyle 24
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