Цвет настроения желтый: яркая Рианна зажгла на вечеринке в Лондоне – видео

31-летняя барбадосская певица Рианна, которая увлеклась дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, перезапустила линейку хайлайтеров для тела своего косметического бренда Fenty Beauty и устроила в честь этого шумную вечеринку в Лондоне.

Для публичного выхода знаменитость подготовила яркий total look. Рианна надела мини-платье желтого цвета.

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Дополнили образ певицы остроносые туфли на каблуках в тон и сумочка от Medea. Интересным акцентом стали очки также от собственного бренда Fenty.

На вечеринке Рианна спела одну из своих песен и развлекла гостей зажигательными танцами.

Смотрите видео, как танцует Рианна в Лондоне: