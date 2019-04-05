Цвет настроения желтый: яркая Рианна зажгла на вечеринке в Лондоне – видео

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Рианна
Рианна / Instagram / @badgalriri

31-летняя барбадосская певица Рианна, которая увлеклась дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, перезапустила линейку хайлайтеров для тела своего косметического бренда Fenty Beauty и устроила в честь этого шумную вечеринку в Лондоне.

Для публичного выхода знаменитость подготовила яркий total look. Рианна надела мини-платье желтого цвета.

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Дополнили образ певицы остроносые туфли на каблуках в тон и сумочка от Medea. Интересным акцентом стали очки также от собственного бренда Fenty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rihanna (@fentyrdaily)

 

На вечеринке Рианна спела одну из своих песен и развлекла гостей зажигательными танцами.

Смотрите видео, как танцует Рианна в Лондоне:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Riri (@fentysupporter)

 

 

 

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Теги: LifeStyle Музыка Стиль и мода Лондон Рианна
Источник: LifeStyle 24
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