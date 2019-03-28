Цвет, ткань и фасон: какое идеальное платье весны-2019

Еще неделя-две и весна заявит о себе на полную. Зацветут не только деревья и цветы, но и женские сердца преисполнятся желанием окружить себя прекрасным. Ярче всего такую прихоть во время этой поры поможет выразить одежда, в частности, один из основных элементов весеннего гардероба – платье.

Каким оно должно быть и с чем его носить, LifeStyle 24 рассказала стилист Олеся Беньо. Она считает, что такой наряд прежде всего призван демонстрировать индивидуальность каждой девушки. "Весеннее платье должно быть легким, хорошо сидеть по фигуре и показывать какую-то изюминку своей владелицы", – убеждена наша собеседница. Также стилист говорит: носить платье именно весной выгодно тем, что девушки и женщины выбирают для своих платьев разнообразные цвета, открытые фасоны и интересные орнаменты, чего не позволяют себе, к примеру, зимой.

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Не бойтесь добавить объема и выбирайте легкие ткани

Ища платье на выход, для праздничного события, выходите за рамки сдержанности. Этой весной Олеся Беньо советует отдавать предпочтение платьям с объемными элементами. "Обратите внимание на многослойные и пышные силуэты платьев. Своей популярности не теряют также платье в стиле 80-х годов с большими рукавами, а еще такие элементы, как романтические рюши, воланы, оригинальные банты и перья" – говорит стилист.



Платья с многослойными и пышными силуэтами – один из трендов весны-2019

Для тех, кто не изменяет классике, она рекомендует выбирать платья-футляры с обнаженными плечами, прозрачные макси, элегантные миди и соблазнительные мини-платья. "А чтобы чувствовать себя в них максимально комфортно, при покупке присматривайтесь к тканям: они должны быть натуральные и дышать. Это, например, хлопок, лен, шифон, шелк, штапель", – объясняет Олеся Беньо.



Платье-миди создает элегантность в образе

Выгуливайте яркие оттенки платьев

С каждым весенним днем в природе больше цветов. И уже в апреле-мае их будет вдоволь. Поэтому модницы просто не имеют права потеряться среди насыщенной цветовой гаммы. "Если у вас настроение "выгулять" интересные и сочные оттенки, то рекомендую обратить внимание на актуальные красный, оранжевый и желтый! Те, кто любят пастель, могут выбрать нежно-розовый, фисташковый, голубой цвета", – рассказывает Олеся Беньо.

Оранжевые и желтые платья привлекают своей сочностью и теплотой

Аксессуары как довершение образа с весенним платьем

Платье самодостаточно и без аксессуаров, однако игнорировать их – значит не дополнить свой образ яркой деталью. Как отмечает Олеся Беньо, они могут быть самыми разнообразными: "В этом сезоне актуальны платки, повязанные на голову, массивные и широкие обручи, заколки с камнями... А для самого платья запаситесь несколькими широкими ремнями, которые можно завязать на талии".



Ремень дополнит ваш весенний образ, основой которого является платье

А какие весенние платья любите носить вы? Какие цвета и фасоны предпочитаете? Делитесь с нами в комментариях.

Все фото: Instagram/@dp_store_ua