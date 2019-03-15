Цветное платье и идеальная укладка: Мелания Трамп очаровала стильным образом

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Getty Images

В Белом доме состоялась официальная встреча премьер-министра Ирландии Лео Варадкара и президента США Дональда Трампа. На мероприятии также присутствовала первая леди США Мелания Трамп, которая выбрала волшебный образ для официальной встречи.

Деловая встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Ирландии Лео Варадкара состоялась накануне Дня святого Патрика. Они торжественно презентовали растение трилистник, который является символом этого праздника.

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Мероприятие, которое проходило в Белом доме, не могла не посетить жена Дональда Трампа, Мелания. На официальное мероприятие, которое было организовано по случаю презентации травяного растения, она надела синее платье с зеленым узором от Diane von Furstenberg. Платье с воротником и пуговицами выглядело достаточно официально, что подчеркивало важность встречи. Талию Мелании Трамп подчеркивал тканевый пояс, а дополнением делового образа стала идеальная укладка.

Меланія Трамп
Мелания Трамп на официальной встрече в Белом доме​ / Getty Images

Меланія Трамп
Мелания Трамп на официальной встрече в Белом доме​ / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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