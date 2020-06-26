Во время карантина Белый дом усиленно работает и отчитывается перед общественностью. На днях в президентской резиденции состоялся брифинг, на который пришла и Иванка Трамп. Знаменитая модница продемонстрировала стильный летний образ, который уже успел очаровать сеть.

Как известно, после инаугурации Дональда Трампа его дочь Иванка сразу же заняла кабинет в Белом доме и стала его советником. Знаменитая модница не боится представлять своего отца на официальных мероприятиях, поэтому с легкостью принимает участие в политических событиях США. На днях она появилась на брифинге, где произнесла речь.

Смотрите также Мелания Трамп продемонстрировала актуальный тренд лета во время публичного выхода: фото

Ежегодный отчет политиков касался вопроса торговли людьми. Иванка Трамп отметила, что всего один человек может дать надежду жертвам, которые попали в рабство в XXI веке. Кроме этого, политик обратилась к правительству, чтобы вопросы торговли людьми и наказания за эти преступления стали приоритетными для рассмотрения.

Не меньше привлек внимание и стиль Иванки Трамп. Для важного брифинга она выбрала трендовое летнее платье с цветочным принтом. К наряду политик подобрала босоножки на высоких каблуках и сделала идеальную укладку волос. Выглядела Иванка Трамп отлично, что уже отметили пользователи сети в комментариях к посту.



Иванка Трамп в стильном платье / Фото Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп на брифинге / Фото Instagram / @ivankatrump