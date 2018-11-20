Цветочный принт и красная обувь: королева Испании Летиция повторила свой старый образ

Испанская королева Летиция посетила мероприятие, которое посвящено празднованию 100-летия школы сестричества и Центрального госпиталя Cruz Roja Hospital в Мадриде.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Для выхода Летиция надела юбку-миди с цветочным принтом от Caroline Herrera, совместив ее с простой белоснежной блузой от Hugo Boss. Образ дополняли красные туфли-лодочки на устойчивых каблуках и белый клатч.

Испанская королева в очередной раз подтвердила свой неофициальный статус "иконы стиля", продемонстрировав изысканный вкус, а также натуральность в выборе прически и макияжа.



Королева Летиция / Getty Images

Что интересно, эту юбку Летиция надевает не впервые. Так, на аудиенции с членами испанской команды Зимней Олимпиады королева надела такую же юбку. Однако дополнила ее яркими красными ботфортами и белым гольфом.



Королева Летиция / CasaReal