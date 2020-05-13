Дакота Джонсон позировала в сексуальных образах для модного глянца Marie Claire: фото
Американская актриса Дакота Джонсон, которая прославилась своей ролью в фильме "50 оттенков серого", стала приглашенной гостьей издания Marie Claire. Там она примерила вещи элитных марок, которые подчеркнули ее обольстительность и женскую красоту.
30-летняя актриса предстала в фотосессии для Marie Claire, выполненной в духе 60-х годов. Автором проникновенных фото стал Стивен Пан, а сама фотоистория происходила в пределах дома. Можно предположить, что для создания фотоистории как модель, так и фотограф придерживались всех карантинных норм.
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Дакота Джонсон для Marie Claire / Фото Marie Claire, Стивен Пан
На снимках Дакота примерила стильные мини-платья, кружевные колготы, кожаный костюм, свитера с декольте и блузы, которые подчеркивали ее формы тела. Все вещи принадлежали таким брендам, как Fendi, Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Miu Miu, Louis Vuitton и другим.
Дакота Джонсон для Marie Claire / Фото Marie Claire, Стивен Пан
Кроме фотосессии, Дакота Джонсон рассказала о пережитой депрессии, последствия которой до сих пор отзываются в ее организме.
"Мой мозг движется со скоростью миллион миль в минуту. Мне нужно проделывать большую работу, чтобы очистить мысли и эмоции, и я постоянно работаю над собой и не отказываюсь от терапии. Я начала бороться с депрессией, когда мне было 14 или 15 лет. Тогда объяснить мне мое состояние и оказать помощь смогли профессиональные психологи. Но я научилась видеть и положительные стороны в своем нестабильном эмоциональном состоянии. Например, я более тонко чувствую этот мир. Я думаю, у меня до сих пор есть много сложностей, о которых я просто стараюсь не рассказывать, чтобы не делать свои проблемы проблемами других людей", – поделилась актриса.
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