Дакота Джонсон и Крис Мартин вышли на прогулку в разгар коронавируса
Киноактриса Дакота Джонсон, известная по роли главной героини в франшизе "Пятьдесят оттенков серого" и лидер группы Coldplay Крис Мартин вышли на прогулку со своей собакой во время карантина.
Актриса и музыкант являются сторонниками здорового образа жизни, поэтому за утренней пробежкой их довольно часто "ловят" папарацци.
Интересно Дакота Джонсон показала свой дом в Лос-Анджелесе: видео
Не стал помехой звездной паре и карантин, который ввели в связи с пандемией коронавируса. В СМИ отмечается, что Дакота и Крис отправились из дома очень рано, когда улицы Лос-Анджелеса были абсолютно пустые.
Для прогулки актриса выбрала серый свитшот, черные лосины и шапку. Музыкант зато выбрал более теплый вариант одежды: белый свитер с цветными манжетами, зеленый шарф и серые брюки.
Дакота Джонсон и Крис Мартин в Лос-Анджелесе
Что известно о коронавирусе в США?Соединенные Штаты Америки обогнали Китай и Италию и стали первой в мире страной по количеству больных коронавирусом – более 140 тысяч подтвержденных случаев.
За все время из них пока смогли выздороветь лишь 4,5 тысячи американцев, еще почти 2,5 тысячи граждан США умерли.
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