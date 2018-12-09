Дакота Джонсон похвасталась пышным декольте на кинофестивале в Марракеше: сексуальные фото

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Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Instagram/ @dakotajohnson_stan

29-летняя голливудская актриса посетила закрытие Международного кинофестиваля в Марракеше. На светском мероприятии Дакота Джонсон появилась в изысканном, однако откровенном платье.

Звезда "50 оттенков серого", которая была членом жюри на 17-м закрытии международного кинофестиваля, прибыла в Марокко в облегающем шелковом платье от Gucci.

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Вечернее платье небесного цвета придало сексуальности Дакоте Джонсон своим откровенным декольте. V-образный вырез до талии, которая была подчеркнута черным поясом, позволил рассмотреть все прелести звезды "50 оттенков серого". Дакота предпочла не надевать бюстгальтер, поскольку у платья была открытая спина. Черный пояс на талии сзади был закреплен красным сердцем, от которого в разные стороны были направлены стрелы. Прическу она выбрала максимально простую и натуральную – слегка подкрутила кончики, а дополнила образ черным клатчем.

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон на кинофестивале в Марракеше / Instagram / @justjared

Сукня Дакоти Джонсон
Изысканное платье голливудской актрисы от Gucci / Instagram / @dakotajohnson_stan

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Instagram / @dakotajohnson_stan
 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Кино Голливуд
Источник: 24 канал
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