Дакота Джонсон похвасталась пышным декольте на кинофестивале в Марракеше: сексуальные фото

29-летняя голливудская актриса посетила закрытие Международного кинофестиваля в Марракеше. На светском мероприятии Дакота Джонсон появилась в изысканном, однако откровенном платье.

Звезда "50 оттенков серого", которая была членом жюри на 17-м закрытии международного кинофестиваля, прибыла в Марокко в облегающем шелковом платье от Gucci.

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Вечернее платье небесного цвета придало сексуальности Дакоте Джонсон своим откровенным декольте. V-образный вырез до талии, которая была подчеркнута черным поясом, позволил рассмотреть все прелести звезды "50 оттенков серого". Дакота предпочла не надевать бюстгальтер, поскольку у платья была открытая спина. Черный пояс на талии сзади был закреплен красным сердцем, от которого в разные стороны были направлены стрелы. Прическу она выбрала максимально простую и натуральную – слегка подкрутила кончики, а дополнила образ черным клатчем.



Дакота Джонсон на кинофестивале в Марракеше / Instagram / @ justjared



Изысканное платье голливудской актрисы от Gucci / Instagram / @ dakotajohnson_stan