Дакота Джонсон показала свой дом в Лос-Анджелесе: видео

Знаменитая американская актриса Дакота Джонсон стала одной из тех звезд, которые открыли двери своего дома журналистам. На днях она провела экскурсию по своему уютному дому.

Дакота Джонсон известна своей ролью в фильме "Пятьдесят оттенков серого". Звезда поражает поклонников эффектными светскими выходами и безупречным актерским мастерством. Теперь она показала публике свой дом, который расположен в уединенном уголке, а вокруг него – много зелени. Красавица провела экскурсию для журнала Architectural Digest.

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Поскольку родители Дакоты развелись, когда ей было шесть лет, то всю жизнь она провела в двух домах. Сначала Джонсон это нравилось, но в один момент ей захотелось покоя и уюта в собственном доме. Она искала место, где смогла бы побыть в одиночестве, уйти от шума города и его бешеного ритма. И таким местом стал дом, который актриса купила сразу после того, как увидела первый раз.

Дом, в котором Дакота отдыхает от напряженных рабочих будней, она купила четыре года назад. С тех пор она обожает его, это то место, где Дакота находится в гармонии с собой и в покое.

Мне сразу понравилось, что здесь чисто и одновременно уютно. Я подумала, что никогда не хочу продавать его. Переехала сюда пять лет назад. Это был второй дом, который мне показал риэлтор. Я влюбилась в это место, потому что люблю дерево и свет. До меня здесь жил Райан Мерфи. Ему также очень нравилось, но семья увеличилась, поэтому он вынужден был переселиться. Повезло,

– рассказала актриса.

Экскурсия по дому Дакоты Джонсон: смотреть видео онлайн