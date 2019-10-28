Дакота Джонсон пришла на светское событие в сексуальном наряде: фото

Голливудская актриса Дакота Джонсон, наиболее известная участием в фильмах "50 оттенков серого", поразила Голливуд смелым образом. На светское событие она пришла в кроптопе и юбки.

В воскресенье, 27 октября, в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премиями Американской академии кинематографических искусств Governors Awards. Событие в шутку называют репетицией Оскара, ведь на красной дорожке красуются все голливудские звезды. В этом году мероприятие привлекло немалое внимание СМИ эффектными и весьма пикантными нарядами знаменитостей. Среди тех, кто попал в новости всех западных таблоидов – роскошная актриса Дакота Джонсон.

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Причиной стал сексуальный наряд, который подчеркнул стройную фигуру звезды и привлек внимание фотографов. Дакота Джонсон снялась в светлой одежде от Brandon Maxwell. Образ голливудской актрисы состоял из кроптопа, который только прикрывал грудь и обнажал ее спину, и пышной юбки.

Дакота Джонсон решила отказаться от элегантной прически, отдав предпочтение волнистому волосу. Эффектный макияж с акцентом на глаза и массивные украшения завершили безупречный look знаменитости.



Дакота Джонсон на Governors Awards 2019 / Getty Images



Сексуальный образ Дакоти Джонсон / Getty Images

Как известно, 30-летняя Дакота Джонсон любит выбирать для выходов элегантные наряды с сексуальными акцентами. Так, в начале сентября 2019 года она побывала на кинофестивале в Торонто в платье с прозрачным корсетом. Наряд от Christian Dior потряс всех участников кинособытия.



Дакота Джонсон / Getty Images