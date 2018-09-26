Далее будет: Маргарет Этвуд напишет продолжение романа " Рассказы служанки"

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Маргарет Этвуд
Маргарет Этвуд / Instagram/ @therealmargaretatwood

Канадская писательница Маргарет Этвуд сообщила поклонникам истории "Рассказа служанки" о продолжении, которое не за горами. Автор романа-антиутопии Маргарет Этвуд анонсировала дальнейшие события в книге.

Как сообщает The Guardian, продолжение бестселлера "Рассказа служанки" увидит свет в сентябре 2019 года. Новая часть книги получит название "Заветы" (The Testaments).

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Сиквел "Рассказы служанки" опишет события, произошедшие через 15 лет после первой сцены романа. Рассказ будут вести три героини, но Маргарет сообщила, что ход события книги не будет связан с сериалом, который сняли по сюжету ее романа. К слову, ее творение стало бестселлером, и она смогла продать более 8 миллионов книг на английском языке.

 

По сюжету первой части книги, которую Маргарет Этвуд опубликовала в 1985 году, рассказывается о событиях, которые происходят в будущем, в вымышленной стране Галаад. В государстве правят только военные. А из-за избыточного загрязнения лишь одна из ста женщин может рожать детей. Потому способных к деторождению, чтобы продолжать нацию, держат в специальных помещениях подальше от вредной среды. Их также обучают специальным умениям, после которых они становятся любовницами офицеров. Они носят одежду красного цвета и им запрещено делать все, что они пожелают: читать, писать, любить, работать.

В центре сюжета Кейт, которая попыталась сбежать из страны и оказалась в лагере служанок. Во время бегства ее дочь заблудилась в лесу, а мужа убили. Саму Кейт взяли в рабство для Командора. Сначала она чувствует себя служанкой, однако потом она беременеет от Командора Ника и, неожиданно для себя, влюбляется в него.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений breda (@bredakazal)

 

 

Теги: LifeStyle Канада Литература
Источник: Lifestyle
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