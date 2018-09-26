Далее будет: Маргарет Этвуд напишет продолжение романа " Рассказы служанки"

Канадская писательница Маргарет Этвуд сообщила поклонникам истории "Рассказа служанки" о продолжении, которое не за горами. Автор романа-антиутопии Маргарет Этвуд анонсировала дальнейшие события в книге.

Как сообщает The Guardian, продолжение бестселлера "Рассказа служанки" увидит свет в сентябре 2019 года. Новая часть книги получит название "Заветы" (The Testaments).

Читайте также: Роулинг, Браун и Кинг: в Forbes назвали топ-11 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Сиквел "Рассказы служанки" опишет события, произошедшие через 15 лет после первой сцены романа. Рассказ будут вести три героини, но Маргарет сообщила, что ход события книги не будет связан с сериалом, который сняли по сюжету ее романа. К слову, ее творение стало бестселлером, и она смогла продать более 8 миллионов книг на английском языке.

По сюжету первой части книги, которую Маргарет Этвуд опубликовала в 1985 году, рассказывается о событиях, которые происходят в будущем, в вымышленной стране Галаад. В государстве правят только военные. А из-за избыточного загрязнения лишь одна из ста женщин может рожать детей. Потому способных к деторождению, чтобы продолжать нацию, держат в специальных помещениях подальше от вредной среды. Их также обучают специальным умениям, после которых они становятся любовницами офицеров. Они носят одежду красного цвета и им запрещено делать все, что они пожелают: читать, писать, любить, работать.

В центре сюжета Кейт, которая попыталась сбежать из страны и оказалась в лагере служанок. Во время бегства ее дочь заблудилась в лесу, а мужа убили. Саму Кейт взяли в рабство для Командора. Сначала она чувствует себя служанкой, однако потом она беременеет от Командора Ника и, неожиданно для себя, влюбляется в него.