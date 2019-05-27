Далеко не идеальный роман: Бруклин Бекхэм и Хана Кросс подрались в Каннах

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм нашел замечательную девушку – так до сих пор считали мировые СМИ и поклонники 20-летнего Бруклина. Однако у пары все далеко не идеально: влюбленный парень устроил ссору с любимой в Каннах на глазах у ошарашенных людей, а Хана Кросс набросилась на него с кулаками.

Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщило издание The Sun. По информации журналистов, модель Хана Кросс и ее возлюбленный Бруклин Бекхэм стали звездными гостями Каннского кинофестиваля. Однако пара не только красовалась на красной дорожке, провоцируя слухи о беременности девушки, но и отметилась громким скандалом.

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Во французском отеле Martinez, где остановились влюбленные, прямо посреди ресторана разгорелась жаркая ссора. Темпераментные Хана и Бруклин не могли прийти к согласию и общались на повышенных тонах. После бокала коктейля пара перешла на оскорбления, которые завершились небольшой дракой.

Они выпили по несколько дринков и стали оскорблять друг друга. Оба еще юные, поэтому в этом возрасте все происходило на эмоциях. Хана бросилась на Бруклина с кулаками, и охрана отеля вынуждена была вмешаться в конфликт. С Дэвидом и Викторией связались и сообщили об инциденте,

– рассказал инсайдер.

Кроме этого, источники утверждают, что звездные родители Бруклина Бекхэма не в восторге от таких отношений их сына.

"Неудивительно, что Виктория и Дэвид не на шутку обеспокоены такими токсичными отношениями пары и расстроены всей этой унизительной публичной драмой", – добавил инсайдер.

Что известно о личной жизни Бруклина Бекхэма?По данным западных СМИ, Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на актрисе Хлое Морец, как весной 2018 года у журналистов появились фотографии, на которых парень целовался с канадской моделью Лекси Вуд. И с красавицей он недолго встречался: уже в декабре старший сын четы Бекхэмов познакомил семью с моделью Ханой Кросс, старше его на 2 года. Девушку неоднократно сравнивали со звездной мамой парня, а сама Виктория даже подарила манекенщице наряд собственного бренда. С тех пор пара демонстрировала идиллию, публикуя романтические фото в сети.



Во время Каннского кинофестиваля Бруклин Бекхэм и Хана Кросс совершили несколько совместных выходов на красную дорожку. Модель засветила округлый живот, спровоцировав слухи о беременности.