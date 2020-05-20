Дан Балан и Оксана Муха бьют рекорды своим клипом: видео превзошло дуэт с Тиной Кароль

Всего 5 дней прошло от премьеры клипа Дана Балана и Оксаны Мухи, а ролик уже собрал более 10 миллионов просмотров в ютубе. Такие данные превосходят все ожидания и даже рекорды.

Как известно, долгожданная премьера клипа Дана Балана и Оксаны Мухи состоялась 15 мая. Артисты анонсировали выход клипа "Все пробачати", поэтому тысячи поклонников дуэта ожидали его появления в сети. Но прошло всего 5 дней, как ролик пересек отметку в 10 миллионов по количеству просмотров. На протяжении всего времени клип Дана Балана и Оксаны Мухи не исчезает из трендов ютуба в Украине.

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На такие потрясающие данные уже успела отреагировать Оксана Муха. В сети она не сдерживала своего восторга и написала Дану Балану: "Видишь, что делает украинская песня?"

Смотрите клип песни Дана Балана и Оксаны Мухи – "Все пробачати": видео

Интересно, что ролик превзошел даже дуэтную запись артиста с Тиной Кароль, которую презентовали во время финала "Голоса страны-10". Это романтическое видео, снятое в спальне певицы, собрало более 7 миллионов просмотров.

Что известно о дуэте Дана Балана и Оксаны Мухи

Песня "Все пробачати" впервые зазвучала на вокальном проекте "Голос страны" в 2019 году. Дан Балан создал украиноязычную песню, вдохновившись непревзойденным голосом Оксаны Мухи и красотой отечественных песен.

Уже через год артисты анонсировали совместную видеоработу. Дан Балан не скрывал, что впервые занял режиссерское кресло, создав оригинальную концепцию ролика. Однако уже во время создания видео превратилось в социальный проект: Дан Балан и Оксана Муха нашли людей, которые прекратили общаться из-за определенных обстоятельств. Следовательно зрители "Все пробачати" увидели настоящие эмоции героев съемки, которые впервые увиделись после разлуки.

"Прощение – это исцеление... Отпуская всю эту боль, мы освобождаем место для любви. И не важно, пустите ли вы обратно в жизнь этого человека или нет. Это и есть посыл проекта #всепробачати", – подчеркнул Дан Балан.