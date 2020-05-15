Дан Балан сменил амплуа: артист стал режиссером своего клипа с Оксаной Мухой

Дуэтная песня Дана Балана и Оксаны Мухи "Все пробачати" зазвучала еще в "Голосе страны-9". Но уже через год артисты презентовали особый клип к композиции. Режиссерское кресло впервые занял Дан Балан, покоривший зрителей красноречивыми кадрами.

Видео появилось на ютуб-канале Дана Балана 15 мая и сразу же привлекло внимание меломанов. За считанные часы его просмотрели более 400 тысяч пользователей сети. И такой ажиотаж является прогнозируемым.

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Все потому, что Дан Балан впервые занял режиссерское кресло. Он создал клип к его украиноязычной песне "Все пробачати", которую артист записал с победительницей шоу "Голос страны-9" Оксаной Мухой. И работа над видео быстро переросла в целый социальный проект.



Дан Балан на съемочной площадке / Пресс-служба

По идее #всепробачати, зрители увидят, как боль образ переходит в радость прощения. В течение 2 месяцев творческая команда Дана Балана искала реальных людей, которые в силу разных обстоятельств уже годами не виделись. Герои клипа не могли сделать первый шаг для примирения, поэтому в кадре будет видно, как они встречаются после многих лет разлуки. Их эмоции уже успели умилить сеть.

"Прощать нужно все! Не для кого-то, а для себя! Прощение – это исцеление... отпуская всю эту боль, мы освобождаем место для любви. И не важно, пустите ли вы обратно в жизнь этого человека или нет. Это и есть посыл проекта #всепробачати", – рассказал Дан Балан.

Смотрите клип песни Дана Балана и Оксаны Мухи – "Все пробачати": видео