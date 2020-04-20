Дан Балан и Тина Кароль исполнят романтическую песню в суперфинале "Голоса страны-10"

Народная артистка Украины Тина Кароль и молдавский певец Дан Балан вместе выйдут на сцену "Голоса страны" и в прямом эфире исполнят романтическую композицию. Выступление состоится в воскресенье, 26 апреля.

Тина и Дан уже давно подогревают слухи о своем романе. Особую химию, которая есть в общении коллег по шоу "Голос страны", может разглядеть каждый. Они не стесняются показывать нежное отношение друг к другу во время выступлений участников телепроекта и за кулисами. Теперь стало известно, что артисты вместе выступят в суперфинале вокального шоу. Об этом говорится на фан-странице Тины Кароль в инстаграме.

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Тина Кароль и Дан Балан исполнят романтическую композицию, над которой артист работал уже давно. Другие детали пока неизвестны.

Однако дуэт звездных тренеров еще раньше произошел на глазах всей страны. Так, во время музыкальной премии M1 Music Awards 2019 они исполнили трогательную песню "Домой", которую написал харизматичный Дан. Особой страсти номеру добавило то, что Кароль и Балан пели в один микрофон.

Тина Кароль и Дан Балан на M1 Music Awards 2019: смотрите видео онлайн

Напомним, на прошлой неделе создатели "Голоса страны" приняли решение провести суперфинал юбилейного сезона проекта в диджитал-формате с соблюдением всех правил карантина. Прямой эфир состоится без зрителей. Для того, чтобы создать настоящее шоу в необычных для всех условиях, создатели проекта привлекут современные технологии и силу голосов конкурсантов. Все вырученные средства от голосования и рекламы направят на закупку защитных костюмов, респираторов и других средств защиты для врачей, которые борются с пандемией коронавируса.