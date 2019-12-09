Дан Балан и Тина Кароль стали тренерами 10 сезона "Голоса страны"

Популярная украинская певица Тина Кароль и молдавский артист Дан Балан, которые покорили сеть романтическим дуэтом на песню "Додому" (на русском "Домой"), стали тренерами юбилейного сезона вокального проекта "Голос страны".

Об этом сообщили представители телешоу на официальном инстаграм-аккаунте. На фото Дан и Тина позируют вдвоем после чувственного выступления M1 Music Awards.

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#Дантина возвращаются! Дан Балан и Тина Кароль стали тренерами юбилейного сезона "Голос страны-10". Как будут развиваться их отношения и жив ли "кенгуруш" между звездами?

– говорится в анонсе юбилейного сезона "Танцы со звездами"

Так, премьера первого выпуска вокального проекта "Танцы со звездами" запланирована на 19 января. Это уже второй год подряд Дан Балан принимает участие в съемках украинского "Голоса страны". В 2018 году он признался, что для него это своеобразный эксперимент, ведь это его дебютная работа в роли вокального тренера на шоу. Интересно, что именно Дан Балан победил в 9 сезоне "Голоса". Его подопечная Оксана Муха сумела покорить украинцев непревзойденным тембром и чувственными песнями.

Что известно о романе Тины Кароль и Дана Балана?

Певица Тина Кароль и ее молдавский коллега Dan Balan стали звездными тренерами вокального шоу "Голос страны-9". Для певца такой опыт был новым, поэтому он охотно общался с другими судьями проекта. Особое внимание во время выпусков он уделял роскошной Тине Кароль и отметился не одним романтическим поступком.

Так, на так называемых "слепых прослушиваниях" Dan Balan, исполняя песню "Люби", галантно подошел к своей коллеге и пригласил ее к дуэту. Однако артистка деликатно отказала ему. Кроме этого, двое тренеров успели станцевать вместе, когда харизматичный певец хотел научить Тину Кароль выполнять гуцульские па. Но украинка ему дала лучший мастер-класс. Тина неоднократно получала комплименты от коллеги и роскошные цветы. Уже после окончания проекта, Dan Balan признался, что Тина Кароль – это лучшее, что было на шоу.

Впоследствии артисты презентовали романтический дуэт на песню Балана "Домой". В программе "Светская жизнь" Екатерина Осадчая спросила Тину и Дана, на стадии ли они ухаживания, или у них уже начался роман. На что Кароль кокетливо улыбнулась, а молдавский певец ответил: "Роман конечно! Роман написанный рукой гения".