Дан Балан объяснил, почему до сих пор не решился на женитьбу: впечатляющее признание

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Дан Балан объяснил, почему до сих пор не решился на женитьбу
Дан Балан объяснил, почему до сих пор не решился на женитьбу / Instagram / @danbalan

В среду, 6 февраля, молдавский певец Дан Балан отметил свое 40-летие. Артист признался, что в этом возрасте ни разу не испытывал настоящей любви.

Откровенным признанием Дан Балан поделился в программе "Светская жизнь". По его словам, в жизни у него было немало женщин, а мировая известность увеличила количество поклонниц, однако до сих пор молдавский певец не встретил ту, с которой хотел бы пойти под венец.

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"Я чувствую, что у меня не было этой большой любви, настоящей. Я видел ее в других, я читал о ней в книжках: как женщина может мужчину поднять до невероятных высот и вдохновлять! У меня такого никогда не было. У меня была автономия: энергетически я сам по себе шел по жизни, сам развивался и все остальные. Те женщины, которых я имел – это все было удовлетворение собственного эго", – откровенно признался Дан Балан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

В интервью певец добавил, что среди его пассий было немало знаменитостей, однако ни с одной из них он не хотел создать семью. Поэтому Дан Балан убежден, что он раньше не заслуживал особой женщины. А теперь, когда артист избавился от лишнего в своей жизни, он готов к новым чувствам.

Красивые, интересные, они были суперженщинами, но не было такой, которая бы вот пришла – и я уже лечу. Я знал, что не встретил такой женщины, потому что этого еще не заслужил. То есть я должен был многое понять, отречься от этой грязи вокруг, который был в моей жизни, чтобы заслужить такую женщину! И я очень надеюсь, что сейчас я на правильном пути,
– поразил признанием Дан Балан.

Кроме этого, певец заявил, что брак для него – это очень серьезный шаг. Поэтому Дан Балан не торопится ставить штамп в своем паспорте.

"Я всегда знал, что это очень важно для меня. Если я это сделаю, то это будет только раз в жизни и должно быть по-настоящему. У меня были чувства, у меня были длительные отношения. Весь мой опыт с женщинами становился уроками для меня. Каждая из них меня учила чему-то, а я их, наверное, тоже чему-то учил. Если же не усвоил урок до конца, тебе дается другой человек с другим уроком... Пока ты не дойдешь до того, что заслужил свеого человека, который тебе и подарит настоящее счастье и развитие!"– добавил Дан Балан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 

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Теги: LifeStyle Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Звездные романы
Источник: 24 Канал
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