Дан Балан обвинил Тину Кароль в слабости в эфире "Голоса страны 9": неожиданные детали

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Дан Балан чуть не обидел Тину Кароль на "Голосе страны 9"
Дан Балан чуть не обидел Тину Кароль на "Голосе страны 9" / Коллаж: 24 канал

В воскресенье, 3 февраля, состоялся третий выпуск развлекательного шоу "Голос страны 9". Во время эфира "слепых прослушиваний" Дан Балан, на эмоциях сказал Тине Кароль несколько неосторожных предложений, на которые она мгновенно среагировала, отрицая слова своего коллеги.

В третьем выпуске шоу "Голос страны 9" команды звездных тренеров начали быстрее заполняться. И это не удивительно. Количество талантливых вокалистов в новом сезоне под лозунгом "Звезды среди нас" просто поражает. Так, во время ожесточенной борьбы за Михаила Димова Дан Балан сказал несколько неосторожных слов в адрес Тины Кароль.

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Единственной королеве среди мужчин в этот раз не удалось привлечь в свою команду невероятного вокалиста и артиста культового мюзикла "Нотр-Дам де Пари". Парень выбрал команду Дана Балана, поскольку перед выходом на сцену пообещал себе пойти к тому тренеру, который повернется первым. Соответственно молдавский певец скорее почувствовал особенность Михаила.

После того, как Дан Балан провел нового участника своей команды за кулисы, он услышал разговор Потапа и Тины, который расспрашивал ее не обиделась ли она на жест парня. Триумфатор вечера сразу вмешался в их разговор, слегка огорчив Тину Кароль своими словами.

А я не знал, что ты не можешь справляться с неудачами,
– сказал Дан Балан к неоднократной победительнице "Голоса страны".

На что Тина категорически возразила ему: "Дан, ты сейчас перебарщиваешь".

Смотреть выступление Михаила Димова на "Голосе страны 9" (видео):

 

Теги: Новости Украины Музыка Голос страны 9 сезон смотреть онлайн LifeStyle
Источник: 24 канал
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