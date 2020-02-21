Дан Балан очаровал сеть мечтательным фото

Молдавский певец, тренер юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны" Дан Балан любит радовать поклонников новыми фотографиями. На днях артист поделился очередным фото, которое околдовало его поклонниц.

Дан Балан любит позировать перед камерой. Он часто публикует на своей странице в инстаграме кадры в стильных образах. На днях харизматичный исполнитель поделился еще одной невероятной фотографией.

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На снимке мы видим Дана, который, облокотившись на подоконник, мечтательно смотрит в окно. На его лице видна милая улыбка. Одет артист в вязаный свитер, на шее несколько цепочек, а палец украшает кольцо. Черно-белые цвета фотографии добавляют ей особенный уют и нежность.

В публикации под фото Балан обратился к подписчикам.

Что бы вы выбрали: мир, в котором вас все любят, но вы никого не любите, или мир, в котором вы любите всех, но вас никто?

– написал знаменитый исполнитель.