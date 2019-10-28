Дан Балан очаровал сеть романтическими снимками с Тиной Кароль

Знаменитый молдавский певец Дан Балан стал приглашенным гостем 10 выпуска "Танцы со звездами 2019". В прямом эфире он не только помогал Тине Кароль объявлять звездные пары, но и выступил с ней в неожиданном дуэте. Уже после выпуска Дан Балан показал романтические снимки со своим коллегой, которые очаровали его сторонников.

На инстаграм-странице Дан Балан опубликовал несколько романтических кадров, сделанных во время прямого эфира "Танцы со звездами 2019". Выпуск проекта был посвящен Хеллоуину, поэтому перед зрителями они предстали в образах ангела и Дракулы.

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Дан Балан и Тина Кароль вместе с участниками шоу открыли 10 выпуск зажигательной мистической постановкой. Кроме этого, певцы в дуэте спели лирическую композицию "Домой", которую талантливый молдавский композитор и вокалист написал специально для этого вечера. Во время презентации трека Тина и Дан выглядели как пара и не скрывали нежности друг к другу. Поэтому и фото артиста были очень романтичными.

Еще раз спой со мной в нашем странном дуэте... Призрак оперы здесь... Внутри вашего ума,

– загадочно написал Дан Балан.



Тина Кароль и Дан Балан / Instagram / @danbalan



Тина Кароль выступила в дуэте с Даном Баланом / Instagram / @danbalan



Дан Балан и Тина Кароль показали нежную постановку / Instagram / @danbalan

Что известно о выступлении Тины Кароль и Дана Балана

Перед 10 выпуском шоу "Танцы со звездами 2019" организаторы объявили, что приглашенным гостем эфира станет Дан Балан. Артист, согласно анонсу, должен был впервые представить дуэтную песню с Тиной Кароль и станцевать с ней венский вальс. Тогда же в сети появились первые кадры с репетиций артистов, на которых было видно, что украинская поп-дива немного смущается в присутствии харизматичного Дана Балана.



Тина Кароль и Дан Балан на репетиції / ТСН

Однако уже на сцене артисты чувствовали себя очень уверенно. Тина Кароль и Дан Балан спели трек "Домой", который певец написал специально для этой особой коллаборации. Дуэт не выполнил на паркете танец, однако показал нежную постановку, которая вызвала овации в зале.

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От таких кадров в сети вновь предположили, что между Тиной Кароль и Даном Баланом есть романтические отношения. Впервые об этом заговорили во время съемок "Голоса страны-9", где артисты были звездными судьями. Тогда Дан Балан галантно ухаживал за Тиной Кароль, дарил ей цветы и уделял особое внимание во время эфиров. В частности, на так называемых "слепых прослушиваниях" Дан Балан, исполняя песню "Люби", подошел к своей коллеге и пригласил ее к дуэту. И хоть Тина Кароль отказалась петь, приглашение потанцевать приняла. Уже после окончания проекта Dan Balan признался, что Тина Кароль – это лучшее, что было на шоу.