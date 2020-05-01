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Дан Балан очаровал сеть совместным фото с Тиной Кароль

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Дан Балан и Тина Кароль: новые фото
Дан Балан и Тина Кароль: новые фото / Instagram / @danbalan

Харизматичному Дану Балану и хрупкой Тине Кароль уже более года приписывают роман. За их особыми отношениями наблюдают миллионы украинцев, которые охотно рассматривают совместные кадры кумиров. В первый день мая Дан Балан решил порадовать поклонников, опубликовав нежное фото с Тиной.

Фото появилось на инстаграм-странице артиста и сразу же вызвало оживленное обсуждение. На кадре Дан Балан нежно обнимает за плечи Тину Кароль, что очаровало сеть. Фотографию сделали в ретро-стиле, что напоминало вестерн.

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Как оказалось, совместный кадр артистов – это постер к их новой дуэтной песни "Помнишь". Композиция Дана Балана и Тины Кароль появилась на Apple Music, о чем и объявил в инстаграме певец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

Впервые песню "Помнишь" звезды чувственно исполнили в финале "Голоса страны-10". Выпуск был необычным, ведь из-за пандемии коронавируса звездные тренеры не появились на съемочной площадке. Зато они проводили онлайн-трансляцию из дома.

Трек "Помнишь" Дан Балан и Тина Кароль исполнили в ее доме на Киевщине. Комната была заполнена свечами и цветами, что выглядело очень романтично. Поэтому в сети в очередной раз вспыхнули слухи, что Тина и Дан таки встречаются. Сами артисты неоднократно опровергали эти подозрения, продолжая демонстрировать романтику в общении.

Смотрите выступление Тины Кароль и Дана Балана в финале "Голоса страны-10": видео

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Тина Кароль Дан Балан LifeStyle
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