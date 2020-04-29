Дан Балан показал, как с Тиной Кароль снимал видео на совместную песню

26 апреля состоялся суперфинал юбилейного сезона "Голоса страны", во время которого звездные тренеры Тина Кароль и Дан Балан представили лирическую дуэтную композицию "Помнишь".

Харизматичного молдавскому исполнителю Дану Балану и одной из красивейших певиц Украины Тине Кароль уже давно приписывают роман. За их теплыми отношениями наблюдает вся страна, а романтические моменты проекта "Голос страны" долго обсуждают в сети. Дан на личной странице в Инстаграме показал видео, на котором вместе с Тиной исполняет песню "Помнишь".

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Знаменитости вместе исполнили композицию, над которой Балан работал уже давно. В эфире они не разглашали никаких деталей и им действительно удалось удивить поклонников вокального шоу.

Из-за пандемии коронавируса эфир проходил в особом формате и все тренеры находились дома. Романтическую песню Тина и Дан исполнили в спальне певицы, что спровоцировало еще больше слухов об особенной "химии" между звездами. Теперь артист решил поделиться эксклюзивным роликом, где показал, как снимали видео для эфира "Голоса страны".

Тина Кароль и Дан Балан в суперфинале "Голоса страны-10": смотрите видео онлайн