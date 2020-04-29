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Дан Балан показал, как с Тиной Кароль снимал видео на совместную песню

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Дан Балан и Тина Кароль
Дан Балан и Тина Кароль / Instagram / @ _fantina

26 апреля состоялся суперфинал юбилейного сезона "Голоса страны", во время которого звездные тренеры Тина Кароль и Дан Балан представили лирическую дуэтную композицию "Помнишь".

Харизматичного молдавскому исполнителю Дану Балану и одной из красивейших певиц Украины Тине Кароль уже давно приписывают роман. За их теплыми отношениями наблюдает вся страна, а романтические моменты проекта "Голос страны" долго обсуждают в сети. Дан на личной странице в Инстаграме показал видео, на котором вместе с Тиной исполняет песню "Помнишь".

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Знаменитости вместе исполнили композицию, над которой Балан работал уже давно. В эфире они не разглашали никаких деталей и им действительно удалось удивить поклонников вокального шоу.

Из-за пандемии коронавируса эфир проходил в особом формате и все тренеры находились дома. Романтическую песню Тина и Дан исполнили в спальне певицы, что спровоцировало еще больше слухов об особенной "химии" между звездами. Теперь артист решил поделиться эксклюзивным роликом, где показал, как снимали видео для эфира "Голоса страны".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

Тина Кароль и Дан Балан в суперфинале "Голоса страны-10": смотрите видео онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Дан Балан Тина Кароль LifeStyle
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