Дан Балан посвятил песню Тине Кароль и пригласил ее на танец: романтическое видео

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Дан Балан посвятил песню Тине Кароль и пригласил ее на танец: романтическое видео
/ Instagram / @officialfanpage__danbalan__

Романтические ухаживания Дана Балана за украинской поп-дивой Тиной Кароль привлекли внимание всех поклонников шоу "Голос страны 9 сезон". В 9 выпуске артист пригласил свою коллегу на танец и посвятил ей выступление участников.

В воскресенье, 17 марта, в Украине отгремел 9 выпуск развлекательного проекта "Голос страны 9 сезон". На сцену шоу вышли талантливые вокалисты, которые завоевали себе места в командах звездных тренеров.

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Но не только эффектные выступления запомнятся зрителям. На вокальных поединках Дан Балан решил посвятить песню участников своей команды Тине Кароль, а впоследствии пригласил ее на первый совместный танец. Произошло это во время выступления Гиорги Дарахвелидзе, Софии Шафир и Семюэля Грилли, которые соединили композицию 90-х "Батарейки" и Shape of my heart. Монатик заметил новые проявления заигрывания и забавно показал, что между его коллегами вспыхнули особые чувства.

Однако своенравная Тина Кароль призналась, что не могла оценивать выступление участников, поскольку ее отвлекали. Звездный тренер с юмором попросила посадить ее за "последнюю парту", чем вызвала смех в зале.

Балан отвлекал, я не насладилась пением, не смогла расслышать. Возможно, такое сочетание песен недостаточно дало вам возможность раскрыться,
– оценила выступление Тина Кароль.

Но Дан Балан не прекратил уделять внимание хрупкой певице. На протяжении всего эфира он засыпал Тину Кароль комплиментами и искренне восхищался ее стильным образом. В частности, молдавский артист обратил внимание на обруч, сравнив его со стилем британских королев. Себя же Дан Балан назвал королем, на что Тина ответила, что это звание нужно заслужить.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – романтический танец Тины Кароль и Дана Балана

 

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Теги: LifeStyle Новости Украины Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Музыка Тина Кароль Дан Балан
Источник: LifeStyle 24
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