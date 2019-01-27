Dan Balan спел для Тины Кароль на шоу "Голос страны 9": волшебное видео

Молдавский певец Dan Balan, который впервые занял судейское кресло в вокальном шоу, не скрывает свою симпатию к Тине Кароль. Артист спел для нее во время эфира "Голос страны 9".

В недавнем интервью Dan Balan откровенно рассказал, что Тина Кароль – особенная женщина, которую ему посчастливилось встретить на шоу "Голос страны 9". Поэтому артист пытается познать звезду и много времени даже во время эфира уделяет хрупкой Тине.

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В дебютном выпуске проекта Dan Balan заявил, что при первом взгляде на знаменитую украинку ему хочется петь "Ах, ​​какая женщина". А вот уже во время второго "слепого прослушивания" артист таки спел для Тины Кароль песню.

Произошло это, когда на сцене появился "двойник" Dan Balan. Харьковчанин Александр Мороз настолько точно скопировал манеру исполнения молдавского артиста, что поразил всех судей. Тина Кароль предложила Dan Balan выйти на сцену и спеть композицию "Люби". Во время выступления обольстительная артистка подтанцовывала, поэтому Dan подошел и выполнил фрагмент песни возле нее.

Dan Balan проявил себя соблазнителем, как я и ожидала,

– прокомментировала публичные ухаживания Тина Кароль.

Звезда деликатно покинула сцену, заняв место между креслами Потапа и Монатика.

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Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Александра Мороза

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голос страны", который откроет для зрителей новых артистов.