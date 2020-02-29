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Дан Балан умилил сеть видео с маленькой племянницей

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Популярный молдавский певец, тренер юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны" Дан Балан в который раз создал ажиотаж среди поклонников. На днях артист опубликовал видео, на котором поет вместе с маленькой племянницей.

Дан Балан уже успел стать любимцем миллионов украинских женщин. Исполнитель поражает не только своим творчеством, но и привлекательными фото и милыми видео. На его странице появился ролик, где он вместе с племянницей исполняют песню.

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Маленькая девочка играет на игрушечном фортепиано, а Дан поет в микрофон, который присоединен к нему. Это видео умилило сеть и вызвало много положительных эмоций у поклонников, которыми они делятся в комментариях.

"В джазе только двое" ... А как назовем дуэт?
– написал в публикации певец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Дан Балан LifeStyle
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