Дан Балан умилил сеть видео с маленькой племянницей

Популярный молдавский певец, тренер юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны" Дан Балан в который раз создал ажиотаж среди поклонников. На днях артист опубликовал видео, на котором поет вместе с маленькой племянницей.

Дан Балан уже успел стать любимцем миллионов украинских женщин. Исполнитель поражает не только своим творчеством, но и привлекательными фото и милыми видео. На его странице появился ролик, где он вместе с племянницей исполняют песню.

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Маленькая девочка играет на игрушечном фортепиано, а Дан поет в микрофон, который присоединен к нему. Это видео умилило сеть и вызвало много положительных эмоций у поклонников, которыми они делятся в комментариях.

"В джазе только двое" ... А как назовем дуэт?

– написал в публикации певец.