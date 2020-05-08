Дана с "Холостяка-10" объяснила причины конфликтов с другими девушками: Прямоту не любят

Участница 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Дана Оханская заявила, что она была единственной девушкой на проекте, которая говорила всю правду соперницам в глаза, а не за кадром. Она отметила, что изначально не планировала вступать в конфликты с другими девушками, однако после провокаций больше не могла молчать.

Пока имя избранницы Максима Михайлюка остается в тайне, участницы "Холостяка-10" продолжают раскрывать тайны шоу. Дана Оханская в очередном инстаграм-посте рассказала, что провоцировало конфликты между девушками.

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Она отметила, что все участницы в первую очередь боролись за личное счастье и одного мужчину, что порождало неприязнь друг к другу. Сама же Дана подчеркнула, что не пыталась войти в "группы подружек", которые сформировались на проекте, ведь девушки не импонировали ей как личности. К тому же, причиной конфликтов соперниц с ней становилось наибольшее количество внимания от Максима.

Самое большое количество свиданий у меня с Максом, что и создавало "эффект раздражителя" для других девушек. Также моя прямота высказываний,

– отметила Дана.

Она отметила, что была единственной девушкой из десятки, чьи слова за кадром и перед девушками совпадали. По ее словам, она в глаза говорила Алине о детском эгоизме, Вику – не воспринимала серьезно, Кристина разочаровала ее тем, что украла идею для своего свидания, а вот причину конфликтов с Дашей Дана афишировать не стала. Кроме того, она рассказала, что не смогла молчать после провокаций некоторых девушек, но и здесь участница не расскрыла детали.

"Все это я говорила девушкам прямо, не только за кадром. Такую прямоту не любят. Но это моя позиция: быть откровенной и не обсуждать за спиной, не сказав в глаза", – написала Дана.

Напомним, что уже сегодня, 8 мая, в эфире появится 10 выпуск шоу "Холостяк-10", в котором Максим познакомится с мамами девушек и узнает о них те тайны, которые они пытались скрыть.