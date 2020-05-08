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Дана с "Холостяка-10" объяснила причины конфликтов с другими девушками: Прямоту не любят

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Дана с "Холостяка-10" объяснила причины конфликтов с другими девушками
Дана с "Холостяка-10" объяснила причины конфликтов с другими девушками / Instagram / @dana_okhanska

Участница 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Дана Оханская заявила, что она была единственной девушкой на проекте, которая говорила всю правду соперницам в глаза, а не за кадром. Она отметила, что изначально не планировала вступать в конфликты с другими девушками, однако после провокаций больше не могла молчать.

Пока имя избранницы Максима Михайлюка остается в тайне, участницы "Холостяка-10" продолжают раскрывать тайны шоу. Дана Оханская в очередном инстаграм-посте рассказала, что провоцировало конфликты между девушками.

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Она отметила, что все участницы в первую очередь боролись за личное счастье и одного мужчину, что порождало неприязнь друг к другу. Сама же Дана подчеркнула, что не пыталась войти в "группы подружек", которые сформировались на проекте, ведь девушки не импонировали ей как личности. К тому же, причиной конфликтов соперниц с ней становилось наибольшее количество внимания от Максима.

Самое большое количество свиданий у меня с Максом, что и создавало "эффект раздражителя" для других девушек. Также моя прямота высказываний,
– отметила Дана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сміливо заявляю:⠀ Я ЄДИНА учасниця дев‘ятки проекту «Холостяк» в 10-му сезоні, яка говорила КОЖНІЙ в очі все, що і за кадром ⠀ ⠀ Дитячий егоїзм Аліни , моя неспроможність сприймати Віку серйозно , ситуація з Кріс та ідеєю для побачення, з Дашею - взагалі окрема і дуже довга історія, яка в ефір не потрапила, - все це я говорила дівчатам прямо, не лише за кадром. Таку прямоту не люблять. Але це моя позиція - бути відвертою і не обговорювати за спиною, не сказавши в очі ‍♀️⠀ ⠀ На початку проекту я взагалі ходила собі на побачення з Максом і нікого не зачіпала :))) І не намагалась ввійти в «групи подружок», які виникали на проекті. Але в силу провокацій з боку деяких дівчат (шкода, що не все входить в ефір) я перестала мовчати.⠀ Я розумію, чому так склалось. Думаю, кожен, хто аналізує проект глибше, теж розуміє. ⠀ ⠀ Чому конфлікти виникали?⠀ ‍♂️ у нас був один чоловік, який нам всім подобався ⠀ в житті в нас є вибір, з ким спілкуватися, а з ким - ні. А на проекті ти мусиш бути 24/7 і з тими, хто тобі зовсім не імпонує ⠀ ‍♀️ різні погляди на життя та життєві цілі (або їх відсутність) !!! ⠀ у моєму випадку додаю до списку: найбільша кількість побачень у мене з Максом, що і створювало «ефект подразника» для інших дівчат, + моя прямота висловлювань⠀ ⠀ Чи погоджуєтесь з причинами конфліктів, що я зазначила? Ставте , якщо так і пишіть ваші думки ️⠀ ⠀ #холостяк⠀ #холостяк10 #holostyakstb #bachelor #tvshow #bachelorshow #ukraine #ladyinred

Публикация от Дана Оханська (@dana_okhanska)

Она отметила, что была единственной девушкой из десятки, чьи слова за кадром и перед девушками совпадали. По ее словам, она в глаза говорила Алине о детском эгоизме, Вику – не воспринимала серьезно, Кристина разочаровала ее тем, что украла идею для своего свидания, а вот причину конфликтов с Дашей Дана афишировать не стала. Кроме того, она рассказала, что не смогла молчать после провокаций некоторых девушек, но и здесь участница не расскрыла детали.

"Все это я говорила девушкам прямо, не только за кадром. Такую прямоту не любят. Но это моя позиция: быть откровенной и не обсуждать за спиной, не сказав в глаза", – написала Дана.

Напомним, что уже сегодня, 8 мая, в эфире появится 10 выпуск шоу "Холостяк-10", в котором Максим познакомится с мамами девушек и узнает о них те тайны, которые они пытались скрыть.

 

Автор: Марина Джура
Теги: Холостяк 10 сезон смотреть онлайн LifeStyle
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